童樂居虐兒案｜兒童住宿照顧檢討第二階段提39項建議　倡增人手支援

社署今日(30日)公布兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會(委員會)第二階段的檢討報告，自委員會於去年9月展開第二階段的檢討工作，全面檢視院舍及家舍形式照顧服務(包括兒童院、男/女童院和男/女童宿舍、兒童之家和輕度弱智兒童之家)和寄養服務，提出合共39項改善建議。

在院舍及家舍形式照顧服務方面，報告從服務質素、規管、規劃和供應4個範疇提出建議，包括增加各級人手、擴闊專業人員支援、加強員工培訓並要求院長必須完成保護兒童培訓課程、優化轉介機制及指引、強化個案社工職能及加強離院支援等。