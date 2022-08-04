童樂居虐兒案｜再多兩人認虐兒罪 另5人毋須答辯1人不認罪 明年1月18日開審

香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，累計34名職員被起訴，繼早前2人認罪判囚，今日（4日）再多2人於九龍城裁判法院認罪，當中30歲職員需要還押至8月18日判刑，以待索取背景報告；另一32歲職員則表示將為控方錄取「無損權益供詞」，續准她擔保至9月29日求情。另外，餘下6名提堂被告均續准保釋，當中包括5人暫毋須答辯，准保釋至9月16日再訊；以及首名否認控罪的23歲職員，排期至明年1月18日開審。



今日共有8名被告分成5案提堂，其中張惠燕（30歲）承認分別於2021年11月29日及12月5日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」，襲擊、虐待或忽略 1歲男童K及1歲男童AH；李佩貞（32歲）則承認於2021年12月12日在上址，襲擊、虐待或忽略2歲女童H。其餘6名提堂被告中，陳靄盈（23歲）否認控罪，延至明年1月18日開審，暫定1天審訊，期間她准繼續擔保。



另外暫時毋須答辯的5人中，李慧雯（24歲）被加控至9罪，涉及至少6名兒童；傅悅朗（25歲）則被加控至8罪，涉及至少4名兒童；謝綉蔚（25歲）被加控至3罪，涉及至少2名兒童。上述新增控罪中，均設身分不詳的兒童。餘下周翠英（45歲）及劉露琪（24歲）控罪不變。5人均准保釋至9月16日再訊，以讓辯方給予各人法律意見。



事件至今34人被控，當中已有2人先後認罪，分別被判囚4個月及5個月8周。除今日提堂的8名被告，另有24人需要轉介至區院處理，包括已經完成轉介的3人，將於9月13日在區院再訊；及正等候轉介文件的21人，暫定於9月16日於九龍城法院再訊。