童樂居虐兒案｜再多21人轉介區院審理共被加控194項虐兒罪 其中一名被告加控54罪

香港保護兒童會轄下「童樂居」的多名職員涉嫌虐兒的案件，至今共有34名女職員被起訴及提訊，當中24人需轉介至區域法院審理。3人早前已完成轉介，餘下涉及8宗案件的21名被告今日（16日）於九龍城裁判法院提訊，合共被加控194虐兒罪，其中44歲的被告則需面對54項控罪。8案21人現被控222虐兒罪，署理主任裁判官黃雅茵將所有案件一併押後至10月6日於區院再訊，期間全部被告續准保釋。



21名被告分別為：44歲趙詠茜、23歲黃潔瑩、23歲卓凱欣、25歲莊嘉宜、25歲李晓儀、28歲趙運紅、33歲楊淑儀、63歲馮鳳豪、24歲李慧雯、55歲陳麗娟、45歲伍家穎、28歲郭愛萍 、49歲陳玉玲、25歲鄧美欣、28歲周靈芝、25歲馮凱琍、53歲盧敏兒、50歲鄧月媛、50歲李慧心、59歲鄭淑貞、27歲梁曉彤、51歲梁善儀、49歲關佩華及57歲陳信興。他們現時合共被控222罪，涉及至少26名受虐兒童，部分對象身分不詳。