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2022-06-23 15:07:00

童樂居虐兒案｜多7名女職員被控14罪 3人遭加控逾20罪

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童樂居虐兒案｜再多7名女職員被控14罪 3人遭加控逾20罪。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年爆出虐兒醜聞，27人被落案起訴，首名認罪被告昨日（22日）被判囚4個月。今日再多7名時任女職員被控14項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，連同將轉介至區域法院的17人，今日一併於九龍城裁判法院提堂。

17名被告今日再提堂

早前已被起訴的27人中，準備轉介至區院審理的17名被告今亦再提堂，分別為44歲趙詠茜、23歲黃潔瑩、23歲卓凱欣、25歲莊嘉宜、25歲李晓儀、28歲趙運紅、33歲楊淑儀、63歲馮鳳豪、49歲陳綺雯、55歲陳麗娟、45歲伍家穎、28歲郭愛萍 49歲陳玉玲、25歲鄧美欣、28歲周靈芝、25歲馮凱琍及53歲盧敏兒。全部人原各被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪

17被告中3人被加控

黃官今應控方申請，將馮鳳豪、陳麗娟及陳玉玲獨立分拆案件，修訂及加控罪名，並將排期於712日在區院提訊。經修訂後，馮鳳豪被控15罪，指她於20211118日至1213日，襲擊913歲兒童，另有6罪的被襲兒童身分不詳。陳麗娟及陳玉玲則共被控17罪，即於20211120日至1218日，襲擊813歲兒童，另有8罪的被襲兒童身分不詳

新增7名女被告被控14罪

而今日首次提堂的新案共涉7名女被告，依次為鄧月媛（50歲，幼兒工作員）、李慧心（50歲，現為家庭主婦，前幼兒工作員）、鄭淑貞（59歲，現時無業，前幼兒工作員）、梁曉彤（27歲，幼兒工作員）、梁善儀（51歲，幼兒工作員）、關佩華（49歲，現時無業，前幼兒工作員）及陳信興（57歲，現時無業，前幼兒工作員）。鄧月媛被控4罪，鄭淑貞及陳信興被控3罪，餘下4人各被控1罪。

控罪指，她們於2021119日至1219日期間，連同其他人，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」，身為超過16歲而負有管養、 看管或照顧兒童責任的人，分別故意襲擊、虐待或忽略3歲男童F3歲女童I3歲女童AC1歲男童R2歲女童W3歲男童D2歲女童X2歲男童E1歲男童T3歲男童AG，其方式相當可能導致他們受到不必要的苦楚

7名被告全部毋須答辯，案件將轉介至區院審理，並將押後至916日於九龍城裁判法院再訊，以待準備轉介文件，期間各人准以10,000元現金擔保，另需遵守一系列條件，包括：不得返回童樂居、不得直接或間接接觸院舍內所有職員及兒童、不得參與照顧兒童的工作、每周需到警署報到一次等

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