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2024-01-03 18:07:05

童樂居虐兒案｜女職員涉對幼童扯髮摔地致頭撞牆 稱拍打腹部是「剁豬肉」遊戲

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（資料圖片）

香港保護兒童會轄下「童樂居」早前爆出虐兒醜聞，兩名前女職員共被控18罪，其中1人早前已認罪判監23個月，另1涉抱起兒童摔下致其頭部撞牆的女職員則否認6項虐兒罪，今於區域法院受審。

控方開案陳詞指，20211218日，男童B與另外約20名兒童在睡房内各自的嬰兒床休息。另一名被告陳麗娟坐在男童B旁邊的嬰兒床，而被告則站在陳附近聊天。陳麗娟其後拖拉男童B的右臂，強行把他橫放在自己左大腿上，使他面部朝天。當時，男童B背部跨過嬰兒床木框向後拱起。

被告對同事行為袖手旁觀

接著，陳用雙手反覆拍打男童B腹部及面部，然後雙手箍住男童B頭部擺動、拉扯男童雙手，把男童B扔回嬰兒床，令他頭部撞到嬰兒床的木框邊。而被告近距離看著陳的行為並無作出阻止。

（資料圖片）

被告用手中物件拍打兒童頭部

另外，控方指被告分別於同年1120日、123日及4日於活動室3次虐兒。首次事發是1名兒童站起，雙手伸向被告，被告見狀立刻用手把其頭部往後推，再用手中物件拍打另一兒童頭部一下、戳打其頭頂及後腦，被告不久後又用前臂撞向男童U臉部右側。

被告將哭泣男童摔到地氈上

男童D123日躺在地墊上哭泣，被告坐在男童D正前方，扯住他頭髮及捉住手臂，把他拉近自己，再抱起他把他摔到地氈上，男童因後腦着地大哭。翌日被告再捉住某兒童雙臂，同樣將他抱起摔到角落，令該兒童失去平衡，頭部撞牆。

被告稱拍打男童腹部是「剁豬肉」遊戲

庭上播放20211218日閉路電視片段，就著控方指陳麗娟用雙手反覆拍打男童腹部及面部，而被告袖手旁觀，辯方解釋該動作為眾所周知的遊戲「剁豬肉」，即雙手呈手刀狀於兒童身上上下郁動，而根據被告認知，也知道是「剁豬肉」。審訊明續。

被告陳玉玲，49歲，被控6項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，涉及22歲男童BD13歲男童U，以及32歲以下身份不詳兒童。同案55歲被告陳麗娟早前承認襲擊10名兒童被判囚23個月。

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