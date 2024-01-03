童樂居虐兒案｜女職員涉對幼童扯髮摔地致頭撞牆 稱拍打腹部是「剁豬肉」遊戲

香港保護兒童會轄下「童樂居」早前爆出虐兒醜聞，兩名前女職員共被控18罪，其中1人早前已認罪判監2年3個月，另1人涉抱起兒童摔下致其頭部撞牆的女職員則否認6項虐兒罪，今於區域法院受審。

控方開案陳詞指，2021年12月18日，男童B與另外約20名兒童在睡房内各自的嬰兒床休息。另一名被告陳麗娟坐在男童B旁邊的嬰兒床，而被告則站在陳附近聊天。陳麗娟其後拖拉男童B的右臂，強行把他橫放在自己左大腿上，使他面部朝天。當時，男童B背部跨過嬰兒床木框向後拱起。

被告對同事行為袖手旁觀

接著，陳用雙手反覆拍打男童B腹部及面部，然後雙手箍住男童B頭部擺動、拉扯男童雙手，把男童B扔回嬰兒床，令他頭部撞到嬰兒床的木框邊。而被告近距離看著陳的行為並無作出阻止。