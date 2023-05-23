童樂居虐兒案｜女職員涉虐9幼童認罪今判囚 官：絲毫不見她對幼童的關愛。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下的「童樂居」爆出虐兒事件，累計共34名職員被控，其中一名27歲女職員涉虐待9名幼童，包括捉住幼童雙腳和壓至「劈腿」狀、掌摑幼童、膝跪幼童身體和大腿等。她早前承認9項虐兒罪，今（23日）在九龍城法院被判囚50個星期。

被告馮凱琍，27歲，承認於於2021年12月1日至21期間，在旺角砵蘭街387號地下香港保護兒童會，對3歲男童A、2歲男童B、1歲男童G、3歲女童I、1歲男童P、2歲男童U、2歲女童W和2名身份不詳兒童，故意襲擊、虐待或忽略。

官：被告懲罰幼童手法粗野

署理主任裁判官黃雅茵裁判官判刑時指，被告馮凱琍是有經驗及受專業訓練的幼兒工作者，即使幼童作出違規行為，亦可以用較温柔方式處理，而考慮到幼童年紀，並不能夠理解被告行為有何管教作用，被告只是用暴力去懲罰幼童，從閉路電視片段亦看出被告手法粗野，絲毫不見她對幼童的關愛。