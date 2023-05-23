童樂居虐兒案｜女職員涉虐9幼童認罪今判囚 官：絲毫不見她對幼童的關愛

香港保護兒童會轄下的「童樂居」爆出虐兒事件，累計共34名職員被控，其中一名27歲女職員涉虐待9名幼童，包括捉住幼童雙腳和壓至「劈腿」狀、掌摑幼童、膝跪幼童身體和大腿等。她早前承認9項虐兒罪，今（23日）在九龍城法院被判囚50個星期。
被告馮凱琍，27歲，承認於於2021年12月1日至21期間，在旺角砵蘭街387號地下香港保護兒童會，對3歲男童A、2歲男童B、1歲男童G、3歲女童I、1歲男童P、2歲男童U、2歲女童W和2名身份不詳兒童，故意襲擊、虐待或忽略。
官：被告懲罰幼童手法粗野
署理主任裁判官黃雅茵裁判官判刑時指，被告馮凱琍是有經驗及受專業訓練的幼兒工作者，即使幼童作出違規行為，亦可以用較温柔方式處理，而考慮到幼童年紀，並不能夠理解被告行為有何管教作用，被告只是用暴力去懲罰幼童，從閉路電視片段亦看出被告手法粗野，絲毫不見她對幼童的關愛。
襲擊幼童頭部有可能令他們腦部受創
裁判官又認為被告襲擊幼童頭部，有可能令他們腦部受創，當中男童P的事件最為嚴重；被告另曾將2歲男童B雙腿、壓至「劈腿」狀，維持約20秒，裁判官斥行為明顯對B造成大程度痛楚，批評即使被告想阻止B的腿部伸出床外，亦毋須用此極端手法。
有意圖令幼童感痛苦和害怕
裁判官續指，被告曾用膝壓1歲男童G的身體，行為對G脆弱的身體構成危險，被告不可能不知道；即使無證據顯示案中幼童受傷，但被告明顯體罰幼童，及有意圖令他們感到痛苦和害怕。
官批評被告對幼兒工作不尊重
此外，被告曾將一名身分不詳幼童拖到身前，用腳夾住他後，多次舉起腳、踏在其耳邊，裁判官指被告行為對幼童造成「視覺及體感的震撼」，常人即使對動物也不會這樣做，批評被告對幼兒工作不尊重。
裁判官就9項控罪分別以判監6星期至6個月作量刑起點，考慮到被告認罪及將部分刑期分期執行，最終判處總刑期50個星期。