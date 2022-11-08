童樂居虐兒案｜抱起幼童掟地掌摑 24歲被告不認罪 官裁定表證成立

被告李慧雯（24歲）被控於2021年11月19日至12月20日期間，在香港九龍旺角砵蘭街387號香港保護兒童會，身為超過16歲而對16歲以下的兒童或少年人，即1歲男童G、1歲男童K、1歲男童R、1歲男童KK、2歲男童J、1歲女童AA以及3名不知名兒童，負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略該兒童，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

控方由高級檢控官林曉敏代表，辯方代表為大律師黃炎漢。控辯雙方承認的事實指，童樂居為初生嬰兒至3歲以下幼童提供住宿服務，被告於2018年取得幼兒教育高級文憑，2020年起受僱於童樂居。去年12月17日，童樂居收到附近居民的電郵，指控有職員在戶外範圍襲擊兒童，因而揭發事件。被告於本年1月7日被捕。社署高級社會工作主任黃國豪供稱，入住幼童一般無合適看管人及/或被父母遺棄，就探訪的標準，他指每個幼童的情況有異，不能一概而論。

被告將幼童抱起掟在地上及掌摑

庭上續接播放閉路電視片段，顯示了被告案發時分別在活動室和遊戲區作涉案行為，包括兩度從後用力打幼童額頭再撥在地上、扭耳朵、用玩具打臉、在逾10名幼童一字排開坐下而被告面對他們時，將其中一人扯出在抱起掟在地上、掌摑等，有幼童疑被襲後大哭。裁判官莫子聰裁定本案表證成立，被告選擇出庭作供。被告自辯解釋，幼童當時互相打鬧，為了不讓事主受他人傷害而暫時分隔他們，加上事主體重較重，移動到後面休息時「有少少甩手，所以就係睇到嘅情況。」