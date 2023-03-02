童樂居虐兒案｜涉將男童雙腳壓向頭　45歲前女職員判囚4個半月

童樂居虐兒案共34名前職員被落案起訴，其中10人的案件於裁判法院處理。當中45歲前高級幼兒女工作員在2歲男童睡前，將其雙腿輪流壓向臉上，被控一項虐兒罪。經審訊後被裁定罪成，今（2日）於九龍城裁判法院被判監4個半月。裁判官判刑時指，對案發時現場職員沒有反應感驚訝，又指入住童樂居的兒童非常依賴被告這些幼兒工作員保護及照顧，奈何出現這些事件。

控罪指，被告周翠英，45歲，幼兒工作者，被控於2021年12月14日，在旺角砵蘭街童樂居內，身為超過16歲而對2歲男童B負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊男童B，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚。

官：難以想像被告竟然不知道涉案行為會對小朋友造成傷害

裁判官判刑時指，背景報告顯示被告依然堅持己見，稱若然有令男童B受傷，願意表現歉意。裁判官指以被告的經驗，難以想像被告竟然不知道涉案行為會對小朋友造成傷害。裁判官又表示，對於案發時現場職員竟然沒有反應感到驚訝，指入住童樂居的兒童未必如一般小朋友幸福，非常依賴被告這些幼兒工作員保護及照顧，社會亦對中心投放信任，相信職員會好好對待小朋友，奈何出現這些事件。

裁判官續指，正如早前於裁決時指，被告行為「陰濕」，雖然被告初犯，但判刑須具阻嚇性，防範類似事情再發生，判監4個半月。