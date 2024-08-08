童樂居虐兒案 12被告求情 法官批評「日日返工 日日打人」

童樂居虐兒案至今累計34名職員被起訴，其中12名前員工涉嫌虐待數十名幼童，早前承認及經審訊後被裁定逾140項虐兒罪成，案件昨於區院求情。其中涉及49項控罪被告的代表律師稱被告「受到童樂居文化影響，所以迷失自我」，惟法官表明不會接納童樂居不良文化為求情理由，更批評被告「日日返工，日日打人」。案件押後至9月20日下午判刑，其中4人續准保釋。

12名被告分別是趙詠茜(44歲)、卓凱欣(23歲)、黃潔瑩(23歲)、莊嘉宜(25歲)、李曉儀(25歲)、楊淑儀(33歲)、伍家穎(45歲)、周靈芝(28歲)、鄧月媛(50歲)、梁曉彤(27歲)、梁善儀(51歲)及陳信興(57歲)，均為童樂居前職員。多位被告昨日於區院向法官求情，其中趙詠茜承認49項虐兒罪，為涉及控罪最多的被告，案情指她至少虐待22名幼童，包括用鞋打面、踢頭、用教學棒打頭和腳部等。其代表律師指趙詠茜有20年的幼兒工作經驗，過去曾獲上司和家長嘉許，犯案時是受到童樂居文化影響，所以迷失自我，案發後患上抑鬱症及出現自殺傾向。