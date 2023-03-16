童樂居虐兒案｜24歲前女職員涉拋起男童致頭部撞牆邊 罪成判囚3個月

控罪指，被告陳靄盈（24歲），否認於2021年12月2日，在旺角香港保護兒童會故意襲擊或忽略一名16歲以下的兒童X。控方主要依賴中心的閉路電視片段，沒有傳召證人。據雙方同意事實，被告於2019年完成幼兒教育高級文憑，並先後曾在兩間幼稚園實習，及後註冊成為幼兒工作員及幼兒中心主管，並於2019年10月14日始於童樂居任職。童樂居其後被人投訴有職員向幼童施襲，被告於去年2月被捕。

「童樂居」虐兒案至今已有34名前職員被起訴，24歲前女職員涉襲擊1名3歲或以下的男童，經審訊後，今（16日）於九龍城裁判法院被裁定罪成，判囚3個月。裁判官葉啓亮指，被告濫用社會和公眾對她的信任，更試圖推卸責任，在審訊中稱事主鬧情緒和誣衊事主可能會傷到其他幼童，看不見其悔意，判監是唯一選擇。

官：被告說法明顯掩耳盜鈴 為脫罪杜撰藉口

裁判官葉啓亮今裁決時，指根據閉路電視，事主是遭到被告拍頭後才開始哭鬧，而被告聲稱她「就住力度」，但被告的動作根本不是將事主放落地上，而是3次將事主扔到地上。葉官指被告說法明顯是掩耳盜鈴，為了脫罪而杜撰的藉口，其說法看似安全，卻與她的襲擊行為大相逕庭。

辯方求情時，指被告案發時21歲，她過去沒有案底，雖然被告不認罪，但在審訊中沒有挑戰控方案情，某程度上節省了法庭時間，而且從案發前的閉路電視片段來看，被告對待其他幼童和事主的態度，並非晦氣或「攞小朋友出氣」。

法官葉啓亮判刑時，指即使無醫療報告，不知道事主會否留下永久傷害，惟案情嚴重，被告重覆襲擊事主，其中一次更將事主扔到沒有地墊的地上，頭部亦撞到牆身。被告雖然曾修讀幼兒教育課程，照顧事主時卻沒有耐性，粗暴地對待年僅2歲的事主，而且事主當時貼着退熱貼，被告理應知道事主不適。葉官指，法庭必須傳達虐待或疏忽照顧兒童有嚴重後果的信息，被告行為濫用社會信任，更試圖推卸責任，在審訊中稱事主鬧情緒和誣衊事主可能會傷到其他幼童，看不見其悔意，判監是唯一選擇。