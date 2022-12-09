童樂居虐兒案｜24歲女被告否認控罪 今裁定9罪罪成判囚15個月（更新）

【14:40更新】24歲被告於九龍城裁判法院被裁定所有罪名成立。被告被判即時入獄15個月。 被告在審訊時逐一替自己的行為解話，指幼童未必聽得懂指令，因此要以肢體觸碰的方式教導他們，即「好細力」拍打他們的臉或頭部。她又指部分幼童案發時不聽話，例如將沙鎚掉在地上，和互相「打嚟打去」，故出現了指稱的拉、扯或揈動作，重申是想他們休息，無意懲罰。 辯方大律師黃炎漢求情指，被告2018年完成幼教文憑，受僱於童樂居前曾任幼兒園教師，月薪更高，但她希望協助悲慘身世的兒童而入職。辯方稱，被告不當此為一份工作而是其志業，現因案要轉行，希望法庭另考慮9項控罪維持的時間不長而酌情判處社會服務令。

官：所有惡行在閉路電視無所遁形 裁判官列舉，被告打幼童R額頭再撥到地上，力度之大令其身後的G也一同跌倒；她打女童AA下巴及用玩具積木撞她，使其整個身體向一旁擺。被告又反手打不知名兒童，其頭部震一震、四肢著地隨即向後倒。裁判官再觀乎各幼童的反應，男童J被打時一直摀著臉，狀甚痛楚；不知名幼童被掟落軟墊時先是發呆，繼而因感突然、錯愕、不安和痛楚而哭；AK則作雙手抱頭動作，被告所有惡行已記錄在閉路電視片段中，無所遁形。裁判官表示，已重複觀看所有涉案閉路電視片段，部分放大畫面播放，被告的證供與畫面大相徑庭，認為她美化自己的惡行、自欺欺人又砌詞狡辯，不接納為真相亦「無機會係真相」。 裁判官指，在童樂居居住的幼童都是原本家庭出現問題，需額外呵護，被告年紀與他們相差超過20載，卻恃此欺負他們，行為十分可恥。裁判官考慮案情、幼童反應、整體量刑原則等，判她即時監禁15個月，被告聽取判刑時一度拭淚。 --