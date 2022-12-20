童樂居虐兒案｜24歲女被告虐兒表證成立 前院長哽咽：一句話抹殺所有人努力

辯方盤問崔惠英時，問到曾否接獲報告，稱有同事使幼童受傷。崔表示沒有，又指如果有幼童受傷，童樂居會啟動調查機制。辯方其後引述童樂居檢討委員會的兩份檢討報告，指有評價指童樂居員工對待幼童的方式粗魯、缺乏關心。崔不同意，指如果同事這般對待幼童，她便不會在童樂居工作多年，又哽咽「一句說話就抹殺所有人努力......」。

辯方：管理人員對虐兒行為存在誤解

辯方又引述報告指，童樂居管理層一定有察覺員工對待幼童的情況，但認為可以接受，管理人員亦對虐兒行為存在誤解，例如認為只要不是故意體罰，便可以使用强硬方式控制兒童的不服從行為，亦未有根據指引向警方或社署舉報。崔亦不同意。

24歲被告劉露琪，否認1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。控罪指，被告於2021年12月9日，在旺角砵蘭街香港保護兒童會，身為對一名1歲男童AJ負有管養的人，故意襲擊、虐待或忽略該男童AJ，其方式相當可能導致該AJ受到不必要的苦楚。