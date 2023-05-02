童樂居虐兒案｜26歲女職員被判囚9個月2周 官斥：完全將幼童當成物件處理

香港保護兒童會「童樂居」虐兒案中，26歲女職員將兩歲女童提起及用力摔在地上、致其後腦撞地彈起，又曾用書本拍打幼童頭部、掌摑幼童和拖行幼童10米、再扔到地上等。她早前承認虐待7名幼童，還柙至今（2日）在九龍城裁判法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵斥其不適宜做幼兒工作者，判監9個月2星期。
26歲被告鄧美欣早前承認7項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪；她另涉其他童樂居案件，則早前在區域法院獲准存檔法庭、不予起訴。
官斥被告行為粗野至極點 令其震驚
黃官今判刑時，提到被告在案中將女童舉起至離地半米、再摔到地上，如同「摔跤搏擊」般，斥被告行為粗野至極點，令其感到震驚，又指不論女童是否有紀律問題，亦非被告犯案藉口，而女童頭部高速撞擊地面，即使地上有軟墊，當中高度危險性亦可想而知，被告罪責極嚴重。
暴力對待幼童根本沒任何教導作用
黃官續提到，在其他事件中，被告執意快速完成工作，完全將幼童當成物件處理，罔顧幼童安全和感受。黃官指兒童並非物件，即使表面無裂痕，亦不代表沒有受傷；黃官亦指，被告用暴力對待幼童，根本沒有任何教導作用，其襲擊是無需要、亦無任何合理解釋。
官：被告有他人在場仍犯案 屬加刑因素
黃官官續指，雖然無證據顯示7名事主有受傷，但他們必然受到相當痛楚，從片段亦看出被告情緒失控，肆意地發洩在幼童身上，不止罔顧安全、更是故意襲擊，而幼童頭部和頸部受衝擊，更是有機會受重傷，加上被告是在1個月內、6天襲擊7名幼童，已超越一時不能處理壓力的程度，被告更是有他人在場仍犯案，可謂罔顧法紀，屬加刑因素。被告在背景報告中向感化官解釋是意外，更顯示她沒有去面對後果。最終考慮到被告認罪，終判被告監禁9個月2星期。