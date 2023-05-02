童樂居虐兒案｜26歲女職員被判囚9個月2周 官斥：完全將幼童當成物件處理

香港保護兒童會「童樂居」虐兒案中，26歲女職員將兩歲女童提起及用力摔在地上、致其後腦撞地彈起，又曾用書本拍打幼童頭部、掌摑幼童和拖行幼童10米、再扔到地上等。她早前承認虐待7名幼童，還柙至今（2日）在九龍城裁判法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵斥其不適宜做幼兒工作者，判監9個月2星期。

26歲被告鄧美欣早前承認7項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪；她另涉其他童樂居案件，則早前在區域法院獲准存檔法庭、不予起訴。

官斥被告行為粗野至極點 令其震驚

黃官今判刑時，提到被告在案中將女童舉起至離地半米、再摔到地上，如同「摔跤搏擊」般，斥被告行為粗野至極點，令其感到震驚，又指不論女童是否有紀律問題，亦非被告犯案藉口，而女童頭部高速撞擊地面，即使地上有軟墊，當中高度危險性亦可想而知，被告罪責極嚴重。