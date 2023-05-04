童樂居虐兒案｜27歲女職員涉掌摑及膝跪幼童 認罪還押等候判

香港保護兒童會轄下「童樂居」前年年底爆出虐兒事件，累計至今共34名職員被控虐兒。其中一名27歲女職員涉嫌虐待9名幼童，她今午在九龍城裁判法院承認9項虐待或忽略兒童罪。被告續還押至5月23日候判，期間索取背景報告。
27歲被告馮凱琍，被控於2021年12月1日至21期間，在旺角砵蘭街387號地下香港保護兒童會，對3歲男童A、2歲男童B、1歲男童G、3歲女童I、1歲男童P、2歲男童U、2歲女童W和2名身份不詳兒童，故意襲擊、虐待或忽略。
辯方求情指感力不從心才走上截徑
辯方求情時，提到被告來自單親家庭，父母早年離異。又讀出被告親撰求情信，指她自小內向，她畢業得悉童樂居工作，因個人背景，決心為兒童付出關愛，入職後亦覺得這是夢寐以求的工作，又稱嬰兒的無比純潔治療了其心靈；惟調往照顧幼童後，她無法維持秩序和感到力不從心，便懵懂地走上截徑。
被告稱打算進修 幫助長者或殘疾人士
被告在信中又指，她愧對每一位幼童，亦為自己感到可恥，對於辜負童樂居高層感到內疚，也對幼童家長感到抱歉，但打算案件完結後繼續進修，幫助長者或殘疾人士等有需要的人，並承認會反思過錯、引以為鑒，日行凡事三思而行。
案情指，2021年12月1日中午，男童U坐在嬰兒床邊，被告踢U的右肩，令他向後倒在床上；同日被告另曾拍打一名身份不詳幼童的頭部。6日後，U和6名幼童在活動區玩耍時，被告又拍打U的頭；被告另因女童W捉住其他幼童的腿，便捉住W雙肩和用力將她揈到地上，使W臉部著地。
涉曾掌摑女童I
同月14日早上近8時，21名幼童在睡房內各自的嬰兒床上，被告坐在男童B的床邊，B的腳掛在床邊及後舉起右腳，被告隨即捉住B的雙腿、壓至「劈腿」狀，又將B的右腿壓在床邊，過程維持約20秒，期間B哭鬧和擺動雙手，但不獲被告理會；被告另因女童I的左手拍到旁邊幼童的腿，而掌摑I。
同日8時半，當8名幼童在看電視，一名身份不詳幼童躺在地上和爬向前，被告上前拖行該幼童和將他扔到地上，及後用腳夾住幼童，又多次舉起腳、踏在幼童耳邊，並踢了幼童右臂一下；至早上近9時，當15名幼童在活動室看電視，男童A走近窗和接觸遙控，被告即上前拍打A的頭部，使A朝後倒地。
另涉曾掌摑男童P
同月21日晚上8時許，在2號睡房內，當時男童G正躺在床上，被告突然膝跪在G身上約6秒，G哭泣，但被告卻將他翻身，並再次跪在G的大腿約11秒。被告當日下午另曾掌摑男童P，致其向後倒地。