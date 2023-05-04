童樂居虐兒案｜27歲女職員涉掌摑及膝跪幼童 認罪還押等候判

香港保護兒童會轄下「童樂居」前年年底爆出虐兒事件，累計至今共34名職員被控虐兒。其中一名27歲女職員涉嫌虐待9名幼童，她今午在九龍城裁判法院承認9項虐待或忽略兒童罪。被告續還押至5月23日候判，期間索取背景報告。

27歲被告馮凱琍，被控於2021年12月1日至21期間，在旺角砵蘭街387號地下香港保護兒童會，對3歲男童A、2歲男童B、1歲男童G、3歲女童I、1歲男童P、2歲男童U、2歲女童W和2名身份不詳兒童，故意襲擊、虐待或忽略。

辯方求情指感力不從心才走上截徑

辯方求情時，提到被告來自單親家庭，父母早年離異。又讀出被告親撰求情信，指她自小內向，她畢業得悉童樂居工作，因個人背景，決心為兒童付出關愛，入職後亦覺得這是夢寐以求的工作，又稱嬰兒的無比純潔治療了其心靈；惟調往照顧幼童後，她無法維持秩序和感到力不從心，便懵懂地走上截徑。

被告稱打算進修 幫助長者或殘疾人士

被告在信中又指，她愧對每一位幼童，亦為自己感到可恥，對於辜負童樂居高層感到內疚，也對幼童家長感到抱歉，但打算案件完結後繼續進修，幫助長者或殘疾人士等有需要的人，並承認會反思過錯、引以為鑒，日行凡事三思而行。