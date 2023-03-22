童樂居虐兒案｜29歲職員扯頭髮虐兒判囚5個月 官：曾受專業訓練不應「取易捨難」

香港保護兒童會轄下「童樂居」前年年底爆出虐兒事件，累計至今共34名職員被控虐兒。其中一名29歲幼兒工作員分別虐待4名幼童，包括粗暴地抹幼童臉、拉扯其頭髮及用尿片打臉等。她早前承認4項虐兒罪，今（22日）午於九龍城裁判法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵，終判被告入獄5個月。

被告趙運紅，29歲，早前承認4項所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。案情稱，2021年11月19日至12月14日，被告在童樂居內，用毛巾粗暴地抹兩歲女童W的臉，使W大哭，及後被告再將W扔到地上；被告從後拉扯3歲女童I的頭髮，I向後傾及倒地；被告用毛巾為兩歲男童U抹臉時，向後壓約14秒及推U頭部，令U從沙發滾落軟墊；被告雙手猛力推兩歲男童B，使B撞向其他兒童；B坐在便盆時，被告又突然拉扯B，用雙腳夾住B及扯他頭髮，其後用尿片打B臉部。