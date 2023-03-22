童樂居虐兒案｜29歲職員扯頭髮虐兒判囚5個月 官：曾受專業訓練不應「取易捨難」

香港保護兒童會轄下「童樂居」前年年底爆出虐兒事件，累計至今共34名職員被控虐兒。其中一名29歲幼兒工作員分別虐待4名幼童，包括粗暴地抹幼童臉、拉扯其頭髮及用尿片打臉等。她早前承認4項虐兒罪，今（22日）午於九龍城裁判法院判刑。署理主任裁判官黃雅茵，終判被告入獄5個月。
被告趙運紅，29歲，早前承認4項所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。案情稱，2021年11月19日至12月14日，被告在童樂居內，用毛巾粗暴地抹兩歲女童W的臉，使W大哭，及後被告再將W扔到地上；被告從後拉扯3歲女童I的頭髮，I向後傾及倒地；被告用毛巾為兩歲男童U抹臉時，向後壓約14秒及推U頭部，令U從沙發滾落軟墊；被告雙手猛力推兩歲男童B，使B撞向其他兒童；B坐在便盆時，被告又突然拉扯B，用雙腳夾住B及扯他頭髮，其後用尿片打B臉部。
官：在其他幼童前虐待增案件嚴重性
黃官今天判刑時，指即使無證據顯示4名受害幼童有受傷或留下心理影響，他們必然受到一定程度痛楚，而4名幼童為3歲或以下，正處於心智急速成長階段，他們在其他幼童面前遭到虐待，令案件嚴重性加重。
官：曾受專業訓練不應「取易捨難」
黃官指，法庭必須向照顧兒童的大型機構發出明確訊息，虐待或疏忽照顧兒童有嚴重後果，而且案中幼童是經社署轉介到童樂居，他們受到虐待後，無法向家人投訴。被告身為幼兒工作者，受過專業訓練，而不像一般家長，她不應「取易捨難」，無論幼童有何紀律問題，她也不應用暴力回應，否則等同教導幼童以武力處理糾紛。
黃認為被告行為不當，非監禁式刑罰並不恰當，但考慮到被告行為非同類案件中嚴重者，被告認罪及現懷有身孕，終判被告入獄5個月。被告另涉其他童樂居案件，將於4月21日在區域法院再訊。