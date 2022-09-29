童樂居虐兒案｜32歲女職員認罪 還押至下月中判刑

香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆出虐兒事件，累計共34名職員被控虐兒罪，先後有5人認罪。其中32歲職員早前承認掌摑一名2歲女童，又因她大哭而猛力打其雙腿。署理主任裁判官黃雅茵今於九龍城裁判法院聽取求情，黃官認為案情相當嚴重，拒應辯方要求索取社會服務令報告，下令被告還押至10月14日判刑，期間索取背景報告。

被告李佩貞（32歲）早前承認一項虐兒罪，即於2021年12月12日襲擊、虐待或忽略2歲女童H。案情指，當日坐在2樓活動室的膠墊上的H伸手欲拿被告手中物件，坐在旁邊的被告伸手打H手部，H遂還手。被告繼而掌摑H臉部，拉其手部，再用手指近距離指向H臉部。H隨即躺在軟墊擺動雙腿，惟被告猛力打他的雙腿，又將其拉至身邊後用手掌摑，導致H大哭。但H繼續掌摑H，並捉住其頭部搖晃，未有理會H繼續嚎哭。

控方今指被告早前錄取「無損權益供詞」，但口供無法協助律政司。辯方求情指，被告加入童樂居前是一名接線生，但想達成照顧幼兒的志願，故她選擇修讀高級文憑後，便投身童樂居任職助理，可惜入職3至4個月就遇上本案。

辯方稱人工不足致處理方式粗疏

辯方解釋，童樂居共有約百名幼童，職員卻只得40人，每個工作時段只有12人工作，被告案發當日獲上司安排獨自照顧較為年長的幼童，惟她事前並無相關經驗，因為人手不足需要快速工作，處理方式比較粗疏。

辯方力陳，案發只得一分鐘，涉及的暴力不及同類案件，也沒有證據顯示受虐女童留下深遠影響。被告在童樂居工作後，見到幼童健康成長感到滿足，惟她過往沒有獨力照顧幼童經驗，無法接納機構制度，形容她「越做越唔開心」，最終自願離職，希望法庭考慮先索取社會服務令報告再作判刑。

童樂居案至今5名被告認罪，其中25歲職員傅悅朗承認8項虐兒罪，還押至明天判刑。另有5人不認罪已排期受審，以及24人的案件轉介至區域法院審理，包括被控54罪的44歲職員趙詠茜。