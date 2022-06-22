童樂居虐兒案｜46歲職員判囚4個月 官直斥被告悔意成疑 行為極度過火

「童樂居」虐兒案中，首名認罪的46歲資深幼兒工作者，早前認罪，今日於九龍城裁判法院被判即時監禁4個月。香港保護兒童會轄下「童樂居」去年底爆出虐兒醜聞，至今共27名職員被控落案起訴。

署理主任裁判官黃雅茵指雖然被告認罪，但悔意令人懷疑，因此有需要判處即時監禁。在反覆觀看涉案閉路電視片段後，不能認同被告兩次虐兒事件中所聲稱的原因。

官痛斥被告行為「極度過火」

在首次虐兒事件中，聲稱因想阻止受害男童B與其他小朋友的身體接觸，而拉其頭髮及手腳，指出如果只是想分隔兩名兒童，根本無需作出涉案一連串行為，批評被告行為遠遠超出其所述之目的。加上B在遊戲期間與其他兒童的互動並非不尋常，被告作為一名母親及富有經驗的兒童工作者，明顯是反應過敏，痛斥其行為對於僅得2歲的B而言「極度過火」。對於被告解釋當時只是捉住B的髮圈，黃官直言不明白此與案情的嚴重性有關，B戴了髮圈不代表他感受不到痛楚。

官：沒哭泣不代表感受不到痛楚 B被推後雙手抱頭

而第二次虐兒事件中，黃官指出B當時只是把頭部稍為向旁邊垃圾桶伸出，卻遭被告用力撞向牆邊，力度猛烈至B的頭部回彈。然而，B事前沒有作出任何行為挑起被告情緒，被告毫無疑問是情緒失控，發洩在B身上。雖然觀看片段無法肯定B有否哭泣，但即使B沒有哭泣，也不代表他感受不到痛楚，或者痛楚並非強烈，因他在被告施虐後頭部回彈，更雙手抱頭。

被告求情指B經常拖延

被告解釋B經常拖延，惟黃官不接納此作求情因素，反駁2歲幼童未能盡速完成日常行為也屬正常，而且B當日不曾作任何拖延行為，直斥被告施虐與管教日常生活完全偏離。縱使案中沒有證據顯示，被告行為對B有身心影響，但可以肯定他在兩次事件中均受到相當程度的痛楚。被告在B尚處於心智急速成長時期作出這些行為，實屬加刑因素。

官：需明確地傳遞虐待或疏忽照顧兒童的嚴重後果

黃官又言，法庭必須向兒童工作者，特別是在大型機構照顧眾多兒童的人，明確地傳遞虐待或疏忽照顧兒童的嚴重後果；又特別提到涉案受害幼童基於家庭因素，經社署轉介後受託於「童樂居」，被告擔當著重要角色，必須愛護他們。

首名認罪的46歲香詠姍早前承認在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」內，負有管養、看管或照顧兒童責任，故意襲擊2歲男童B，其方式相當可能導致他受到不必要的苦楚，包括用力將其頭部撞向牆至反彈、扯頭髮及手腳。

案情透露，被告先後兩度襲擊男童B，去年11月30日於活動室內，一手拉B的頭、一手扯其頭髮，再在B欲離開之際拉其手腳；及至同年12月17日，又在另外7名兒童面前，於洗手間內突然用力將B的頭撞向牆，令B的頭隨即反彈。

案中被落案起訴的27名職員中，有10人留在裁判法院審理，認罪被告香詠姍今日判刑，餘下9人則分別押後至7月及8月再訊；另外17人的案件，已轉介區域法院排期審理。