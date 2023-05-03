童樂居虐兒案｜54歲女職員涉打男童頭被判囚4周 官：不排除一時管教手法錯誤

香港保護兒童會轄下「童樂居」前年年底爆出虐兒事件，累計至今共34名職員被控虐兒。其中54歲女職員早前承認1項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，指她用手大力擊打兩歲男童頭部，令男童倒在床上。署理主任裁判官黃雅茵今於九龍城法院判處被告監禁4星期。
54歲被告盧敏兒，在背景報告中透露，當時B試圖爬去另一嬰兒床，被告擔心B有危險，便用力推其頭部，令他盡快躺回床上。
官：被告曾受專業訓練非一般家長
署理主任裁判官黃雅茵判刑時，指法庭必須傳遞明確訊息，虐待兒童會有嚴重後果，而不論兒童有任何行為問題，被告使用暴力，即教導兒童日後以武力處理事情，被告有受過專業訓練、並非一般家長，她理應明白這點，故黃官認為判處非監禁式刑罰並不恰當。
閉路電視沒拍攝到被告作其他暴力行為
惟黃官指出，不可忽略B案發時的行為有構成危險，閉路電視也沒有拍攝到被告作出其他暴力行為，故不能排除她可能只是一時使用錯誤手法，被告已在童樂居工作10年，亦沒有涉及其他虐待兒童事件。考慮到本案在同類案件中並非最嚴重者，暴力不至於相當高的程度，終判被告監禁4星期。
辯方求情指照顧幼童比例是1比16
辯方早前亦求情指，童樂居內幼兒工作員須照顧的幼童比例是1比16，而B相當活躍，他的父母曾投訴B沒有得到足夠關注，故被告看見B的行為後，沒有多想便打了B的頭部和叫他躺下來；辯方另引述醫學報告顯示，B頭皮正常和沒有受傷。
案情指被告自2012年2月1日開始在童樂居工作，2021年12月19日早上約7時半，20個小朋友包括2歲大男童B在童樂居2樓2號睡房內，躺在各自嬰兒床上，而被告坐在B的床邊。B其後起身蹲在床尾、背向被告，及伸手過去旁邊另一嬰兒床，被告便用右手用力擊打B頭部，令B面朝下倒在床上。