童樂居虐兒案｜54歲女職員涉打男童頭被判囚4周 官：不排除一時管教手法錯誤。（資料圖片）

香港保護兒童會轄下「童樂居」前年年底爆出虐兒事件，累計至今共34名職員被控虐兒。其中54歲女職員早前承認1項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，指她用手大力擊打兩歲男童頭部，令男童倒在床上。署理主任裁判官黃雅茵今於九龍城法院判處被告監禁4星期。

54歲被告盧敏兒，在背景報告中透露，當時B試圖爬去另一嬰兒床，被告擔心B有危險，便用力推其頭部，令他盡快躺回床上。

官：被告曾受專業訓練非一般家長

署理主任裁判官黃雅茵判刑時，指法庭必須傳遞明確訊息，虐待兒童會有嚴重後果，而不論兒童有任何行為問題，被告使用暴力，即教導兒童日後以武力處理事情，被告有受過專業訓練、並非一般家長，她理應明白這點，故黃官認為判處非監禁式刑罰並不恰當。