童樂居12被告裁定虐兒罪成 10人囚6至64個月

香港保護兒童會轄下的「童樂居」於2021年底被揭發生虐兒事件，34名職員涉事被控，最後一批、12名被告被裁定逾百項虐兒罪成，案件昨在區域法院判刑；其中10人分別判囚6至64個月，另外兩人涉一項虐兒罪，因沒有向兒童施襲，但袖手旁觀，獲判180小時社會服務令。法官指各被告明知故犯、行為可恥。涉罪最多的趙詠茜涉虐待38名兒童，法官直斥她行為邪惡橫蠻，判監64個月。
12名被告中，7人包括趙詠茜(46歲)、卓凱欣(23歲)、莊嘉宜(25歲)、李𣇈儀(25歲)、楊淑儀(33歲)、伍家穎(45歲)和周靈芝(28歲)，早前先後承認135項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。其餘5人黃潔瑩(26歲)、鄧月媛(53歲)、梁曉彤(29歲)、梁善儀(53歲)及陳信興(59歲)，則經審訊後被裁定8項虐兒罪成。
首被告46歲趙詠茜，涉及49條控罪，法官在判刑時引述辯方求情，指趙在事發後對其行為感到羞愧，惟從趙虐兒的情況來看，認為被告缺乏愛心與耐性，視幼童為「玩物」，犯案手法可恥和卑劣，不顧幼童感受和安全，在拍打兒童後更發笑，行為邪惡橫蠻，批評她心腸歹毒、行為令人髮指，判監64個月。23歲的卓凱欣被控21項控罪，她求情時指，一畢業就在童樂居工作，見到「前輩」工作有樣學樣。法官指她全無同理心，更餵幼童食樹葉，判囚34個月。
官︰目睹幼童被襲擊袖手旁觀 麻木不仁
法官表示，涉案幼童均為3歲或以下，因為父母無力照顧而入住「童樂居」，遇襲不懂投訴，只能啞忍。雖然沒證據顯示遇襲幼童留下傷勢，但不可忽略他們受傷的風險，被告又在其他幼童面前施襲，令他們感到驚嚇和不安，甚至可能「有樣學樣」，日後以暴力解決問題。
法官續指，被告入職時簽署的守則訂明不得向兒童施行暴力，但卻違反誠信，犯案是明知故犯，行為可恥。部分被告目睹他人襲擊幼童，仍袖手旁觀，沒有干預或事後檢查幼童情況，行為麻木不仁。
法官又提及，有被告求情指童樂居有資深員工亦對幼童使用暴力，自己犯案是受院內歪風影響。法官指，各被告與其仿效，不如以身作則，合眾人之力推倒歪風，拒絕接納有關減刑理由。