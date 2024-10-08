童樂居12被告裁定虐兒罪成 10人囚6至64個月

香港保護兒童會轄下的「童樂居」於2021年底被揭發生虐兒事件，34名職員涉事被控，最後一批、12名被告被裁定逾百項虐兒罪成，案件昨在區域法院判刑；其中10人分別判囚6至64個月，另外兩人涉一項虐兒罪，因沒有向兒童施襲，但袖手旁觀，獲判180小時社會服務令。法官指各被告明知故犯、行為可恥。涉罪最多的趙詠茜涉虐待38名兒童，法官直斥她行為邪惡橫蠻，判監64個月。

12名被告中，7人包括趙詠茜(46歲)、卓凱欣(23歲)、莊嘉宜(25歲)、李𣇈儀(25歲)、楊淑儀(33歲)、伍家穎(45歲)和周靈芝(28歲)，早前先後承認135項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。其餘5人黃潔瑩(26歲)、鄧月媛(53歲)、梁曉彤(29歲)、梁善儀(53歲)及陳信興(59歲)，則經審訊後被裁定8項虐兒罪成。