童黨欺凌14歲少女6分鐘掌摑15巴　警方拘捕6人部分有黑社會背景

網上近日流傳一段長約6分鐘影片，顯示一群童黨在後樓梯欺凌一名少女，並以粗言穢語辱罵，多名戴上口罩的男女先後上前掌摑少女至少15巴。警方昨日及今日拘捕6人，年齡介乎15至22歲，他們現正被扣留調查。 在影片可見，童黨掌摑少女時喝罵「我阿哥問妳一句，妳駁10句」，少女受辱一臉委屈，眼泛淚光，並擦拭眼淚試圖理論：「唔係我喎！」。在片中，有旁觀者提醒切勿進行直播，避免事件張揚；亦有人煽動施襲者：「阿妹，打大力啲，打大力啲，我想睇呀！」、「唔好講咁多，打大力啲算」、「打大力啲，我想睇！」途中懷疑有人經過後樓梯，一名男生立即用手指放在口旁發出「殊」聲，著眾人保持安靜，待確保無人發現後繼續施襲。

警方拘捕6人

警方昨日晚上接獲報案，指一名14歲女童懷疑去年8月中旬在旺角洗衣街一個商場梯間與多名男女因瑣事爭執，期間被該些男女掌摑。旺角警區重案組昨日及今日在各區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕1男5女。

警方今午交代案情，指事主被大約10名青年欺凌及襲擊，部分人仍然在逃。初步調查相信事主與施襲者是朋友，不過並非同學，部分人有黑社會背景。事主在案發後沒有再受到同樣的欺凌行為對待。警方相信影片的拍攝者為其中一名施襲者，至於為何影片在半年後才曝光，仍有待調查。警方強調對暴力事件採取零容忍的態度，呼籲市民如果遭受暴力對待，應立即向警方舉報罪行。