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2025-03-08 13:49:00

童黨欺凌14歲少女6分鐘掌摑15巴　警方拘捕6人

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童黨欺凌少女6分鐘掌摑15巴，旁觀者：打大力啲。(網上截圖)

童黨欺凌少女6分鐘掌摑15巴，旁觀者：打大力啲。(網上截圖)

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網上近日流傳一段長約6分鐘影片，顯示一群童黨在後樓梯欺凌一名少女，並以粗言穢語辱罵，多名戴上口罩的男女先後上前掌摑少女至少15巴。警方昨日及今日拘捕6人，他們現正被扣留調查。

在影片可見，童黨掌摑少女時喝罵「我阿哥問妳一句，妳駁10句」，少女受辱一臉委屈，眼泛淚光，並擦拭眼淚試圖理論：「唔係我喎！」。在片中，有旁觀者提醒切勿進行直播，避免事件張揚；亦有人煽動施襲者：「阿妹，打大力啲，打大力啲，我想睇呀！」、「唔好講咁多，打大力啲算」、「打大力啲，我想睇！」途中懷疑有人經過後樓梯，一名男生立即用手指放在口旁發出「殊」聲，著眾人保持安靜，待確保無人發現後繼續施襲。

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在片中，有旁觀者提醒切勿進行直播，避免事件張揚。(網上截圖) 有人煽動施襲者：「阿妹，打大力啲，打大力啲，我想睇呀！」、「唔好講咁多，打大力啲算」、「打大力啲，我想睇！」(網上截圖)

警方拘捕6人

警方昨日晚上接獲報案，指一名14歲女童懷疑去年8月中旬在旺角洗衣街一個商場梯間與多名男女因瑣事爭執，期間被該些男女掌摑。旺角警區重案組昨日及今日在各區以涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」拘捕1男5女。

消息指事主因打桌球而認識該批施襲者。案發在去年8月，其中一名女施襲者指事主曾講她壞話，事主應邀到旺角金雞廣場後樓梯「講數」，怎料在現場被多人包圍輪流掌摑。直到影片在網上廣泛流傳，事主在父親陪同下報案。據了解部分被捕人承認曾出手掌摑事主，但亦有人否認。

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