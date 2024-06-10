端午節2024｜旅客遊港嚐地道美食 小店店主推主題冬甩應節

適逢端午節，本港各地均有以端午節為主題的活動，不少遊客藉公眾假期最後一天「快閃」香港。在深圳工作的孫先生及尹小姐選擇即日來回，第一站先品嘗香港特色凍檸茶及購物，他們指香港電子產品及化妝品較內地便宜，特意到港購買相機。另一位廣州遊客呂小姐與家人上午到港，隨即到尖沙咀星光大道「打卡」，下午再到銅鑼灣購物。呂小姐認為香港建築物最為吸引，高樓大廈與舊式建築互相交錯。她亦指，香港消費高昂，這次行程每人預算700人民幣，但高鐵票價已近400元，佔預算過半。

尖沙咀星光大道端午節期間亦非常熱鬧，香港旅遊發展局於星光大道舉辦「嚐味當夏美食街」，10間特色攤檔售賣本地特色食物，有檔主將冬甩融入鹹肉糭元素，推出港式口味冬甩。本地小店「Donut Demo」受旅發局邀請參與「美食街」活動，檔主分享為是次活動研發出四款港式口味，例如以端午節為主題「鹹蛋奶酥」及「豆沙煉奶」口味，「開心果」及「鹹蛋奶酥」最受歡迎，每日共售出逾120個冬甩，檔主指首兩天遊客較多，大約佔七成。但有檔主認為活動「旺丁唔旺財」，售賣特色咖啡及小食檔主指遊客佔營業額近7成，作為旅遊景點有一定人流，但購買力較弱。

內地旅客專程到灣仔欣賞無人機演出

旅發局今晚(10日)於灣仔海濱設無人機表演，並以龍舟節慶為主題。本地巿民梁小姐在報刊得知有無人機表演，專程來到灣仔觀看。她表示上月的多啦A夢無人機表演很精彩，故再次到訪，並最期糉的圖案。梁小姐早上先到赤柱觀看爬龍舟，亦有和家人吃飯應節。深圳遊客陳先生因朋友介紹，得知有無人機表演，特意到灣仔欣賞。陳先生指會在香港逗留三日兩夜，預算消費一萬港元。

香港旅遊發展局即日至16日於尖沙咀星光大道舉辦「嚐味當夏美食街」，讓市民邊食邊觀賞15-16日「香港國際龍舟邀請賽」，亦於今晚及下周六在灣仔呈獻無人機及海上煙火表演。