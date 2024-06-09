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2024-06-09 15:23:14

端午節2024｜煤氣公司辦包糉活動 減輕「留港長者」孤獨感

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煤氣公司與香港基督教服務處舉辦「糉有你心」包糉活動，由義工隊陪伴逾五十位「留港長者」一起包糉歡度端午佳節。

煤氣公司與香港基督教服務處舉辦「糉有你心」包糉活動，由義工隊陪伴逾五十位「留港長者」一起包糉歡度端午佳節。

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）與香港基督教服務處舉辦包糉活動，由義工隊陪伴逾50位「留港長者」一起包糉，透過與義工及其他長者互動，共度端午佳節。

煤氣公司與香港基督教服務處舉辦「糉有你心」包糉活動，由義工隊陪伴逾五十位「留港長者」一起包糉歡度端午佳節。 「留港長者」參與包糉比賽，與義工及其他長者互動，感受温馨熱鬧的節日氣氛。 「留港長者」參與包糉比賽，與義工及其他長者互動，感受温馨熱鬧的節日氣氛。 陳婆婆（右）認為包糉活動很有趣，感謝義工耐心陪伴。

煤氣公司表示，服務處去年調查顯示近八成「留港長者」，因子女移民出現社交孤立情况，近七成更有抑鬱傾向，社交情况及其情緒健康惡化。日前服務處舉辦「糉有你心」包糉活動，由煤氣温馨義工隊陪伴逾50位「留港長者」一起體驗包糉的樂趣。透過與義工及其他長者互動，讓「留港長者」感受節日的温馨暖意，提升幸福感。獨居的陳婆婆認為包糉活動很熱鬧，「過節時間子女不在香港感覺特別寂寞，今年一大幫人一起包糉有傾有講，感謝義工及同組的老友記一起合作包糉，特別開心。」

另外，煤氣公司亦於活動中向長者介紹「智醒生活暖萬家」捐贈計劃，為有需要家庭免費安裝智能控制器及智能煤氣錶。智能控制器和智能煤氣錶採用物聯網（IoT）技術，前者可連接用家現有煮食爐，長者可透過手機監察煮食爐情况，隨時隨地遙距緊急關火，並可同時連接多達8部手機，即使子女身處海外，亦可透過手機遙距關閉煮食爐。

公司續指，智能煤氣錶則具備自動報錶功能，免除長者自行抄錶，當探測到家居有不正常的用量或洩漏，更會自動切斷供氣，進一步確保家居安全，以創新科技支援「留港長者」。

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