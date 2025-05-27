端陽前有「龍舟水」周三四有驟雨 入境處料端午節周末320萬出入境

天文台指，每逢5至6月，即端午節前後的日子，北方冷空氣活動會逐步減弱，同時也是南海西南季候風爆發之時。當弱冷空氣及暖濕西南風在華南上空「角力」，會觸發對流並為該區帶來廣泛的降雨，這亦是所謂「龍舟水」的由來。預料華南將在周三及四(28及29日)迎來一次「龍舟水」降雨過程，期間低壓槽會橫過華南沿岸，為華南帶來驟雨及狂風雷暴。天文台續指，雖然大部分電腦模式均預計周三至四華南會出現明顯的降雨過程，但各模式預測西風槽的深淺和低渦的位置有分歧，部分模式預計強降雨區較接近珠江口，部分模式則預計強降雨區集中在廣東內陸及東部。
端午節本港天氣一般較炎熱，天文台指，預料今年稍有不同，隨著該度低壓槽繼續南移至南海北部，周五及周六端午節廣東沿岸會受一股達強風程度的偏東氣流影響，驟雨減少，因風勢頗大，感覺會較涼快。
另外，政務司長陳國基昨主持節慶安排跨部門工作小組會議，全面統籌並督導各政府部門就內地端午節長周末期間接待訪港旅客的預備工作。入境處預計，今年內地端午節長周末期間(即本月31日至下月2日)，將有約320萬人次出入境，當中約273萬人次經陸路口岸進出香港；預計陸路出境高峰期為周六，出境人次約57萬；入境高峰期為周日，約有54萬人次；至於內地旅客，處方預計將有約38萬人次出入境，每日平均訪港人次，較去年同期增約16%。旅監局和業界的估算，在內地端午節長周末期間預計有大約340個旅行團入境香港，對比去年端午節長周末增三成。各個主要旅遊景點已制定特別方案，以應付預期增加的人流。