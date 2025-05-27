端陽前有「龍舟水」周三四有驟雨 入境處料端午節周末320萬出入境

天文台指，每逢5至6月，即端午節前後的日子，北方冷空氣活動會逐步減弱，同時也是南海西南季候風爆發之時。當弱冷空氣及暖濕西南風在華南上空「角力」，會觸發對流並為該區帶來廣泛的降雨，這亦是所謂「龍舟水」的由來。預料華南將在周三及四(28及29日)迎來一次「龍舟水」降雨過程，期間低壓槽會橫過華南沿岸，為華南帶來驟雨及狂風雷暴。天文台續指，雖然大部分電腦模式均預計周三至四華南會出現明顯的降雨過程，但各模式預測西風槽的深淺和低渦的位置有分歧，部分模式預計強降雨區較接近珠江口，部分模式則預計強降雨區集中在廣東內陸及東部。