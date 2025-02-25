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2025-02-25 18:19:32

競委會今明兩日舉辦國際會議　陳家殷：經濟成功建基於實力非免競爭

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競爭事務委員會(競委會)今明兩日舉辦旗艦國際會議。(資料圖片)

競爭事務委員會(競委會)今明兩日舉辦旗艦國際會議。(資料圖片)

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創新是經濟增長的驅動力，競爭事務委員會(競委會)今明兩日(25日、26日)舉辦旗艦國際會議——「香港競爭集思匯 2025」，慶祝香港《競爭條例》全面生效十周年。近400名來自全球各地的商界、法律界、政府部門及學術機構的代表，以及競爭執法機構人員和專家聚首一堂，深入探討競爭法及有關政策如何推動創新。

丘應樺：公平競爭的營商環境是香港成功的重要因素

會議設八個專題小組，涵蓋多個熱門議題，包括香港支柱產業（航空、金融、科技及綠色轉型）的競爭與創新、中國《反壟斷法》的最新發展，以及調查和審理涉及創新市場案件的挑戰。商務及經濟發展局局長丘應樺於開幕典禮上表示，作為全球最自由的經濟體，公平競爭的營商環境是香港賴以成功的重要因素之一。政府感謝競委會多年來努力不懈為香港建構健全的競爭規管制度，並樂見其多項工作成果，當局將繼續支持競委會的工作。

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競爭事務委員會主席陳家殷。(資料圖片) 「香港競爭集思匯 2025」開幕典禮。(資料圖片)

競委會主席陳家殷先生在致開幕辭時則指：「憑藉其獨特的歷史背景，香港一直擔當著連接東西方的橋樑，匯集並善用雙方理念之精髓。在此過程中，香港充分展現了開放市場、創新和競爭的價值，展示了經濟成功是建基於企業以自身實力發展並適應市場，而非保護它們免於競爭。」又表示會議聚焦於『競爭與創新如何推動經濟發展』，讓公私營界別，以及全球不同司法管轄區的代表，就該議題聆聽和分享不同觀點，促進社會各界及不同司法管轄區的交流。

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