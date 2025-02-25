競委會今明兩日舉辦國際會議　陳家殷：經濟成功建基於實力非免競爭

創新是經濟增長的驅動力，競爭事務委員會(競委會)今明兩日(25日、26日)舉辦旗艦國際會議——「香港競爭集思匯 2025」，慶祝香港《競爭條例》全面生效十周年。近400名來自全球各地的商界、法律界、政府部門及學術機構的代表，以及競爭執法機構人員和專家聚首一堂，深入探討競爭法及有關政策如何推動創新。

丘應樺：公平競爭的營商環境是香港成功的重要因素

會議設八個專題小組，涵蓋多個熱門議題，包括香港支柱產業（航空、金融、科技及綠色轉型）的競爭與創新、中國《反壟斷法》的最新發展，以及調查和審理涉及創新市場案件的挑戰。商務及經濟發展局局長丘應樺於開幕典禮上表示，作為全球最自由的經濟體，公平競爭的營商環境是香港賴以成功的重要因素之一。政府感謝競委會多年來努力不懈為香港建構健全的競爭規管制度，並樂見其多項工作成果，當局將繼續支持競委會的工作。