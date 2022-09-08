競委會修訂合謀行為個人寬待政策 若涉合謀行為欲申請寬待條件

競爭事務委員會今天發布《為牽涉入合謀行為之個人而設的寬待政策》（《個人寬待政策》）的修訂版，以提供更清晰指引及更大誘因，鼓勵個別人士停止牽涉入合謀行為並向競委會舉報，從而進一步加強競委會偵查合謀行為及其執法工作。



根據現行的寬待框架，首名向競委會舉報合謀行為，並符合所有寬待條件的合謀成員，可獲得寬待。競委會同意不會在競爭事務審裁處就寬待協議所涵蓋的行為，向成功申請寬待的一方展開任何法律程序。競委會就此發布了兩份政策文件，即《為從事合謀行為之業務實體而

設的寬待政策》及《個人寬待政策》，分別向業務實體及個別人士說明有關政策的主要元素、好處及申請程序。





競委會今天修訂了《個人寬待政策》，主要修訂如下：

1.寬待申請將按競委會是否已對該行為展開初步評估或調查，清楚分為兩類。在這項修訂下，首名屬於以下其中一類，並符合所有寬待條件的人士，將可獲得寬待：



第一類：向競委會舉報其牽涉入的合謀行為，而競委會在收到舉報時尚未就該行為展開初步評估或調查；或



第二類：就競委會已經展開評估或調查的合謀行為，向競委會的調查及之後的執法行動提供重大協助。



競委會指不會在競爭事務審裁處就寬待協議所涵蓋的行為，對成功申請寬待的人士（第一及第二類）展開任何法律程序，包括不會尋求審裁處作出命令宣布該名獲寬待的人士牽涉入違反《條例》下的競爭守則。



2.即使在同一個案中已有業務實體獲得寬待，首名向競委會舉報合謀行為的個人仍有機會獲得寬待。



上述修訂重點強調，個人申請者如欲獲得寬待，應向競委會提供實際協助，包括揭露未被競委會發現的個案，或就競委會已展開評估或調查的個案提供重大協助。這次修訂後，就算同一個案中已有業務實體獲得寬待，牽涉入合謀行為的個人仍可獲得寬待，因此亦加強了有關人士向競委會舉報的誘因。



公眾可於競委會網站 www.compcomm.hk 下載經修訂的《個人寬待政策》的中、英文版本。



經修訂的版本於發布當日（即今日）起生效。所有根據以往版本的《個人寬待政策》所提出的寬待申請，將繼續按該版本處理。