競委會入稟指4公司及3代表　申政府資助涉掩護式投標獲批1300萬

競爭事務委員會今日(22日)入稟競爭事務審裁處，向4間公司及3名代表展開法律程序，懷疑他們在申請遙距營商計劃(D-Biz)時，於提交的報價中從事掩護式投標等行為，合共涉及189份申請，獲批政府資助共約1,300萬元。案件為首宗涉及政府資助的競爭法案件。

案情指出，遙距營商計劃是創新科技署在防疫抗疫基金下推出的資助計劃，以支援本地企業在新冠疫情期間，採用資訊科技繼續營運，生產力促進局為計劃的秘書處，於2020年的5月18日至10月31日期間接受申請。案件涉及在2020年5月至2021年9月期間違反 《競爭條例》的行為，4間業務實體分別是Multisoft Limited及其母公司戴科集團控股有限公司(Multisoft)，大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司(BP/Noble)，KWEK Studio Limited (KWEK)，以及逸盈行(逸盈)；而3名人士則是逸盈行的歐陽潔義，逸盈及BP/Noble代表樊承志，以及KWEK董事兼股東鄧威俊。