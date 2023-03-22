競委會入稟指4公司及3代表　申政府資助涉掩護式投標獲批1300萬

競爭事務委員會今日(22日)入稟競爭事務審裁處，向4間公司及3名代表展開法律程序，懷疑他們在申請遙距營商計劃(D-Biz)時，於提交的報價中從事掩護式投標等行為，合共涉及189份申請，獲批政府資助共約1,300萬元。案件為首宗涉及政府資助的競爭法案件。
案情指出，遙距營商計劃是創新科技署在防疫抗疫基金下推出的資助計劃，以支援本地企業在新冠疫情期間，採用資訊科技繼續營運，生產力促進局為計劃的秘書處，於2020年的5月18日至10月31日期間接受申請。案件涉及在2020年5月至2021年9月期間違反 《競爭條例》的行為，4間業務實體分別是Multisoft Limited及其母公司戴科集團控股有限公司(Multisoft)，大碼頭企業有限公司及貴族護老院有限公司(BP/Noble)，KWEK Studio Limited (KWEK)，以及逸盈行(逸盈)；而3名人士則是逸盈行的歐陽潔義，逸盈及BP/Noble代表樊承志，以及KWEK董事兼股東鄧威俊。
違反《競爭條例》第一行為守則
競委會調查組主管黃錦鴻指，生產力促進局向競委會轉介有關D-Biz的投訴，並對近14,000份申請進行篩選，結果發現不尋常的投標跡象，於是展開調查。競委會有合理因由相信，有關行為構成合謀定價、編配顧客、圍標及/或分享影響競爭的敏感資料，屬於嚴重反競爭行為，違反《條例》下的「第一行為守則」。
有人涉偽造文書已轉介警方調查
競委會正向審裁處申請數項命令，包括宣布以上各業務實體及人士違反守則、施加罰款，以及收取競委會的調查費用及訟費。調查期間，競委會亦發現有人或干犯偽造文書，以及提供虛假或具誤導性的文件或資料等，已轉介警方調查。