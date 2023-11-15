競委會入稟控美聯及香港置業 涉與其他公司合謀定價

競爭事務委員會首次入稟競爭事務審裁處控告地產代理，指美聯集團旗下美聯物業、香港置業及5名高層，涉嫌與中原地產及旗下的利嘉閣合謀定價一手樓佣金水平，要求代理銷售時必須收取最少2%實收佣金，變相固定或限制代理可向買家提供的最高回佣，違反競爭法和損害消費者權益。由於中原率先向競委會提供資料及申請「寬待」，競委會與中原簽訂寬待協議，以全面合作換取不予起訴。

美聯物業及旗下香港置業、中原地產和旗下利嘉閣為本港主要地產代理商，今年初有傳媒報道指，4間地產代理先後在相若時間，發出字眼基本一致的內部通告，指示代理今年1月1日起，必須在一手住宅物業交易時收取最少2%的實收佣金，否則需要由董事批核。競委會留意到報道後，隨即發表新聞稿表示關注，調查發現美聯和中原的高層去年10至12月期間曾會面6次，討論如何改善營商環境和降低成本，最終達成有關協議。

協議「回佣」影響買家實際付款金額

競委會調查組主管黃錦鴻解釋，一手樓買家毋須向地產代理支付佣金，而前線代理為爭取顧客，通常會把部分由發展商支付的佣金回贈顧客，即俗稱的「回佣」，而買家購買一手樓實際繳付金額，是物業價格減去回佣。競委會認為，協議等同固定或限制前線代理可提供的最高回佣水平，影響買家購買物業時最終支付金額，相信協議構成屬合謀定價，違反《競爭條例》。

中原率先助查申「寬待」獲接納

在競委會接觸美聯和中原後，雙方已經撤銷新安排，競委會行政總監(行動)郭柏聰透露，中原當時相當合作，在得知有「寬待條款」後更很快申請和向競委會提供資料。競委會主席陳家殷形容，如果沒有知情人士主動舉報，是很難揭發反競爭行為，又稱可以理解是「鬥快」申請寬待，因只會考慮首名舉報和申請寬待的業務實體，以全面合作換取不予起訴。

郭柏聰強調，住屋是香港主要民生議題，而涉案兩個地產代理商集團均佔據行業「龍頭」地位，相信涉案舉措對行業有重大影響，並直言若沒有寬待條款，調查需時「一定唔止11個月」。競委會要求競爭事務審裁處向所有答辯人施加罰款、要求支付調查費和訟費，以及向5名人士發出取消董事資格令最多5年。另外，競委會有權根據寬待協議，要求中原承認相關法律責任，因而行為受損的消費者，可透過中原承認法律責任基礎下，提出後續訴訟。中原地產創辦人施永青稱，事件已進入司法程序，現階段不宜評論；美聯集團表示正尋求法律意見，評估法律程序對集團的潛在影響。