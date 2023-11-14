競委會入稟控美聯及香港置業　涉與另外兩間地產代理公司合謀定價 (更新)

【15:20更新】 競委會今日入稟競爭事務審裁處，控告美聯物業、其管理層及香港置業，涉嫌連同另外兩間地產代理公司，合謀訂定佣金比率。美聯物業母公司美聯集團(1200)已於今日(14日)下午2時10分起於聯交所短暫停止買賣。

入稟狀指，中原集團旗下的中原地產及利嘉閣地產，與美聯集團旗下美聯物業及香港置業為競爭對手，中原集團及美聯集團的高層在去年10月至12月，曾六度會面討論如何改善營商環境及降低成本。雙方於去年12月第六次會面時達成協議，同意訂定在一手住宅物業交易中，收取最少2%的實收佣金。至12月下旬，美聯與中原各自發出字眼近乎完全相同的內部通告，指示其代理從今年1月1日起，除非獲董事審批，否則必須收取2%的實收佣金。

中原申請寬待換取競委會不展開法律行動

競委會指，調查過程中，中原根據競委會《寬待政策》申請寬待，全面與競委會合作，以換取競委會不對中原及其高級人員或僱員展開任何法律行動。由於中原符合《寬待政策》的所有相關要求，包括對競委會的調查提供重大協助，競委會與中原簽訂寬待協議。

競委會指，在今年1月初留意到傳媒報道，指美聯及中原各自於相若時間發出內部通告，指示其代理從今年1月1日起,必須於一手住宅物業交易收取最少2%實收佣金。競委會主動聯同各方了解事件。