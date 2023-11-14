競委會入稟控美聯及香港置業，涉與另外兩間地產代理公司合謀定價。

競委會表示，最新入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業，涉嫌連同另外兩間地產代理公司合謀訂定佣金比率。競委會下午將公布一宗新入稟案件詳情。
原告為競委會，8名被告分別為美聯物業代理有限公司、香港置業(地產代理)有限公司、美聯集團有限公司、美聯集團董事總經理兼執行董事黃靜怡、美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明、美聯物業住宅部港島區董事李頌賢、美聯物業住宅部營運總監張子存，以及美聯旗下香港置業行政總裁馬泰陽。
高層多次開會就一手物業交易作討論
入稟狀指，中原集團旗下的中原地產及利嘉閣地產，與美聯集團旗下美聯物業及香港置業為競爭對手，中原集團及美聯集團的高層在去年10月至12月，曾多次開會就一手物業交易作討論，最終協議中原地產、利嘉閣地產、美聯物業及香港置業均採取同一政策，指示其代理從今年1月1日起，除有董事特別許可外，必須在一手物業交易收取最少2%的實收佣金。中原集團及美聯集團分別在去年12月30日及31日發出內部通告。
《競爭條例》「第一行為守則」規定市場參與者之間不得訂立妨礙、限制或扭曲在香港的競爭安排。競委會指，中原集團及美聯集團協議制定最低佣金率，交流與一手物業交易有關的競爭性敏感資訊，從事經協調做法(concerted practices)。競委會指，美聯集團是涉案協議的直接參與者，要求競爭事務審裁處裁定美聯物業、香港置業及美聯集團違反《競爭條例》「第一行為守則」，5名高層則直接或間接牽涉入違反「第一行為守則」。