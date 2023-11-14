競委會入稟控美聯及香港置業，涉與另外兩間地產代理公司合謀定價。

高層多次開會就一手物業交易作討論

入稟狀指，中原集團旗下的中原地產及利嘉閣地產，與美聯集團旗下美聯物業及香港置業為競爭對手，中原集團及美聯集團的高層在去年10月至12月，曾多次開會就一手物業交易作討論，最終協議中原地產、利嘉閣地產、美聯物業及香港置業均採取同一政策，指示其代理從今年1月1日起，除有董事特別許可外，必須在一手物業交易收取最少2%的實收佣金。中原集團及美聯集團分別在去年12月30日及31日發出內部通告。