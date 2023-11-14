熱門搜尋:
天氣 導盲犬 鄧麗欣 深水埗錶行劫殺案 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 曉柏峰 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 施政報告2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 馬貝利
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-14 13:08:38

競委會入稟控美聯及香港置業　涉與另外兩間地產代理公司合謀定價

分享：

競委會入稟控美聯及香港置業，涉與另外兩間地產代理公司合謀定價。

競委會表示，最新入稟控告美聯物業、其管理層及香港置業，涉嫌連同另外兩間地產代理公司合謀訂定佣金比率。競委會下午將公布一宗新入稟案件詳情。

原告為競委會，8名被告分別為美聯物業代理有限公司、香港置業(地產代理)有限公司、美聯集團有限公司、美聯集團董事總經理兼執行董事黃靜怡、美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明、美聯物業住宅部港島區董事李頌賢、美聯物業住宅部營運總監張子存，以及美聯旗下香港置業行政總裁馬泰陽。

Ad Block

高層多次開會就一手物業交易作討論

入稟狀指，中原集團旗下的中原地產及利嘉閣地產，與美聯集團旗下美聯物業及香港置業為競爭對手，中原集團及美聯集團的高層在去年10月至12月，曾多次開會就一手物業交易作討論，最終協議中原地產、利嘉閣地產、美聯物業及香港置業均採取同一政策，指示其代理從今年1月1日起，除有董事特別許可外，必須在一手物業交易收取最少2%的實收佣金。中原集團及美聯集團分別在去年12月30日及31日發出內部通告。

Ad Block

《競爭條例》「第一行為守則」規定市場參與者之間不得訂立妨礙、限制或扭曲在香港的競爭安排。競委會指，中原集團及美聯集團協議制定最低佣金率，交流與一手物業交易有關的競爭性敏感資訊，從事經協調做法(concerted practices)。競委會指，美聯集團是涉案協議的直接參與者，要求競爭事務審裁處裁定美聯物業、香港置業及美聯集團違反《競爭條例》「第一行為守則」，5名高層則直接或間接牽涉入違反「第一行為守則」。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受