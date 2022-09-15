競委會入稟競爭事務審裁處 向首宗操控轉售價格案展開法律程序

競爭事務委員會（競委會）今天入稟競爭事務審裁處（審裁處），就香港天厨有限公司（天厨）在向其兩個主要本地分銷商供應一種粉狀味精產品「佛手牌味粉」（味粉）時從事操控轉售價格的行為，向天厨展開法律程序。



競委會公布的案情指出，天厨在2015年12月14日《競爭條例》（《條例》）全面生效後，至最少2017年9月27日期間，繼續執行及／或從事始於2008年的操控轉售價格安排，訂定其兩個主要本地分銷商銷售味粉的最低轉售價。天厨透過發出通知、提醒及警告，以確保分銷商不會以低於指定價格銷售其味粉。當其中一間分銷商向天厨投訴另一分銷商自2016年起以較低售價爭奪顧客時，天厨作出跟進行動，包括採取制約措施、作出威脅及／或懲罰，以確保分銷商遵從其訂定的轉售價格。

競委會指有合理因由相信，天厨所從事的操控轉售價格行為，具有損害在香港的競爭之目的，違反《條例》下的第一行為守則，並構成《條例》所定義的嚴重反競爭行為。鑑於本案是競委會擬根據《條例》達致執法結果的首宗操控轉售價格案件，競委會曾向天厨提出以發出違章通知書並附帶明確規定的方式，來解決本案，惟天厨拒絕承諾遵守相關規定，競委會遂對天厨提出起訴。



競委會現正向審裁處申請以下命令，包括： 宣布天厨違反第一行為守則； 向天厨施加罰款； 禁止天厨日後從事違反該守則的相同行為；天厨須推行有效的合規計劃；及向天厨收取競委會的訟費及調查費用。