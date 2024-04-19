競委會廉署聯合行動 破樓宇維修工程貪污及圍標集團 涉1.8億合約拘20人

競委會與廉署首次採取聯合行動，搗破一個涉嫌樓宇維修工程貪污及圍標集團，拘捕20人，涉及6份工程合約、總值約1.8億元。涉案公司及人士涉嫌行賄受賄及從事反競爭行為，以操控樓宇維修工程的招標程序，將工程標價誇大，協助與集團有關的承辦商取得工程及顧問合約，並操控監督維修工程及發放工程費用，違反《防止賄賂條例》及《競爭條例》。

被捕人分別為17男3女，年齡介乎36歲至70歲，包括該集團的主腦及骨幹成員，涉及工程承辦商、工程顧問、中間人、業主立案法團成員以及物業管理公司職員。據報被捕人為兩名業主立案法團主席及成員。