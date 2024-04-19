競委會廉署聯合行動 破樓宇維修工程貪污及圍標集團 涉1.8億合約拘20人

競委會與廉署首次採取聯合行動，搗破一個涉嫌樓宇維修工程貪污及圍標集團，拘捕20人，涉及6份工程合約、總值約1.8億元。涉案公司及人士涉嫌行賄受賄及從事反競爭行為，以操控樓宇維修工程的招標程序，將工程標價誇大，協助與集團有關的承辦商取得工程及顧問合約，並操控監督維修工程及發放工程費用，違反《防止賄賂條例》及《競爭條例》。
被捕人分別為17男3女，年齡介乎36歲至70歲，包括該集團的主腦及骨幹成員，涉及工程承辦商、工程顧問、中間人、業主立案法團成員以及物業管理公司職員。據報被捕人為兩名業主立案法團主席及成員。
集團涉及6幢樓宇的維修工程，包括港島兩個住宅屋苑及商住樓宇，以及新界4個住宅屋苑及工廈，個別合約金額由數百萬至數千萬元，全部總值約1.8億元，一半合約已經批出並已開展工程，個別項目懷疑涉及逾100萬元賄款。
廉署早前接獲市民舉報，涉及樓宇維修的貪污投訴，調查後發現一個新冒起的貪污及圍標集團。競委會亦接獲情報，有公司在多個樓宇維修工程有反競爭行為，展開聯合調查，並於周二及三根據法庭手令搜查約40個處所，包括多間工程承辦商、顧問公司及物業管理公司的辦公室，以及涉案人士的住所等，並檢走多項證物，包括多部電腦及手提電話，以及與樓宇維修工程相關的招標文件等。
在今次聯合行動中，有個別人士拒絕提供有關資料，妨礙該會的調查工作，屬於《競爭條例》所訂明的刑事罪行，競委會會跟進。廉署及競委會相信已瓦解該集團，但不排除再有執法行動。