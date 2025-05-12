競委會推全新培訓課程支援中小企 拆解競爭法案例 助推行合規計劃

面對動蕩的全球經濟大環境，中小企經營面臨不少挑戰。守法合規地經營，避免因違法而面臨法律風險，對它們持續發展尤其重要。為協助中小企進一步了解競爭法，香港競爭事務委員會（競委會）繼今年一月推出「中小企競爭法合規資訊站」後，將於今年六月舉辦全新競爭合規培訓課程，以支援中小企推行競爭法合規計劃。 競委會人員講解 助認識競爭條例 是次推出的「中小企競爭法合規培訓課程」，將於六月中舉行，是競委會首次舉辦同類課程。課程以實體形式舉行，並由競委會人員主講，費用全免，參加者將獲發出席證書。培訓內容涵蓋競爭法基礎知識、真實個案分析，亦會詳細介紹早前推出的合規資訊站及如何使用該站的資源。首輪課程將與多個中小企商會合作，邀請其會員參與，名額有限，先到先得。如反應熱烈，競委會日後將繼續舉辦同類課程。

該課程屬今年一月推出的「中小企競爭法合規資訊站」的延續，資訊站主要分為「認識競爭條例」、「風險評估」、「我是受害者嗎？」，及「競爭法合規」四部分，讓中小企透過網站認識條例重點，同時亦提供風險評估工具及合規計劃範本，協助企業識別業務上的反競爭風險，並按需要制定合規策略，減低違法風險。 全新培訓課程 助推競爭法合規 「在香港做生意需要遵守不同法規，除了競爭法外，還有如勞工條例、私隱條例等等，就算安排同事上網搜尋相關資料，亦要花不少時間。」香港中小型企業總商會會長黎卓斌指出，中小企往往面對資源不足的問題，令它們在推行合規時更見困難。他表示，資訊站為中小企提供了解條例的平台，而即將舉辦的課程，更會由競委會的專家分析香港一些真實的競爭法案例，相信可以令中小企更容易理解法規，更清楚知道甚麼行為有機會違法。

香港中小型企業總商會會長黎卓斌

「雖然絕大部分香港中小企都知道甚麼是競爭條例，但對條例的認識並不算很深入。」香港中小型企業聯合會會長郭志華表示，有會員反映曾瀏覽或使用資訊站的工具，評價正面。他認為，網站的內容涵蓋了近九成中小企業需要了解的競爭法資訊，有助中小企了解競爭法。他又預計，不少中小企都有意參與即將推出的培訓課程，這將有助它們推行合規計劃。

香港中小型企業聯合會會長郭志華

致力支援中小企 源頭堵截反競爭行為 競委會行政總監（政策及倡導事務）蕭滿章指，中小企對香港經濟貢獻巨大，致力加深商界，特別是中小企對《競爭條例》的認識及守法的意識，一直是競委會宣傳工作的重點。該會自推出資訊站至今，已錄得約3,000人次瀏覽，反映中小企對競爭合規資訊有一定需求。他期望透過資訊站及即將舉行的培訓課程，支援中小企制定有效的合規策略，從源頭防範及堵截反競爭行為，維護公平競爭的市場環境。 蕭滿章又表示，競委會正計劃與不同商會合作，將競爭合規的內容加入其「ESG約章」，以鼓勵更多企業引入競爭合規計劃。