競委會與廉署首次採取聯合行動　搗破樓宇維修工程貪污及圍標集團拘20人

競爭事務委員會與廉政公署過去兩日首次採取聯合行動，搗破一個新冒起的樓宇維修工程貪污及圍標集團。行動中拘捕20人，包括集團主腦及骨幹成員，涉及工程承辦商、工程顧問、中間人、業主立案法團成員以及物業管理公司職員。

行動共涉及2個位於港島的住宅屋苑及商住樓宇，以及4個位於新界的住宅屋苑及工業大廈的多項維修工程項目，合約總值約1.8億元，個別合約金額由數百萬元至數千萬元不等。個別工程項目懷疑涉及賄款逾100萬元。其中一半涉案的維修工程合約仍未批出，而其餘的維修工程則早於競委會及廉署展開調查前已經開始進行。