競委會與警方搜紅磡十多間殯儀服務公司 涉合謀定價

競爭事務委員會與警方今天(17日)早上展開搜查行動，根據法庭手令搜查了13個分別位於紅磡、屯門及元朗的處所，包括多間殯儀服務公司，及一個商會的辦公室。（競委會圖片）

競爭事務委員會（競委會）今天(17日)早上展開搜查行動，根據法庭手令搜查了13個分別位於紅磡、屯門及元朗的處所，包括多間殯儀服務公司，及一個商會的辦公室。有關公司和商會，以及其他殯儀業從業員涉嫌在提供殯儀服務時，從事合謀定價等反競爭行為，違反《競爭條例》 （《條例》）下的「第一行為守則」。

競委會早前接獲情報，指有殯儀從業員在新界（沙田）法醫學大樓（重置後的富山公眾殮房）協調如何招攬生意，涉嫌從事瓜分市場等反競爭行為，於是就個案作資料搜集及分析，並於去年8月在警方的協助下，突擊訪查該法醫學大樓，以進一步了解情況。

該次行動後，競委會詳細分析收集到的資料，從中發現除了上述情況外，亦有殯儀服務業界的商會和一些殯儀服務公司，以及其他殯儀業從業員在提供殯儀服務時，涉嫌從事合謀定價等反競爭行為，因此決定循有關方向作出跟進，開立另一個案，並在信納個案存在「合理因由懷疑」有違反競爭守則的情況下，將個案提升至調查階段。

要求有關各方交出文件資料

在今日的行動，競委會行使了其強制權力，除了持法庭手令搜查處所，亦要求有關各方交出文件和資料。競委會感謝警務處在今日的搜查行動中提供協助。