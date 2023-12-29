競委會：接納Foodpanda及Deliveroo戶戶送承諾修訂條文

競爭事務委員會去年初起調查網上外賣平台Foodpanda及Deliveroo戶戶送涉及的反競爭行為，早就有關平台建議的承諾展開諮詢。周五（12月29日）競委會宣布，接納兩個網上外賣平台，按《競爭條例》第60條作出的承諾。在接納承諾後，Foodpanda及Deliveroo戶戶送將修訂其各自與合作餐廳訂立的協議。競委會指，釋除該會對協議有可能違反《條例》下第一行為守則的疑慮。