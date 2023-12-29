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2023-12-29 13:30:00

競委會：接納Foodpanda及Deliveroo戶戶送承諾修訂條文

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競委會宣布，接納Foodpanda及Deliveroo戶戶送承諾修訂條文。(資料圖片)

競委會宣布，接納Foodpanda及Deliveroo戶戶送承諾修訂條文。(資料圖片)

競爭事務委員會去年初起調查網上外賣平台Foodpanda及Deliveroo戶戶送涉及的反競爭行為，早就有關平台建議的承諾展開諮詢。周五（12月29日）競委會宣布，接納兩個網上外賣平台，按《競爭條例》第60條作出的承諾。在接納承諾後，Foodpanda及Deliveroo戶戶送將修訂其各自與合作餐廳訂立的協議。競委會指，釋除該會對協議有可能違反《條例》下第一行為守則的疑慮。

Foodpanda及Deliveroo戶戶送各自提出共4項承諾

競委會指，為釋除競委會因該調查所引起的疑慮，Foodpanda及Deliveroo戶戶送各自提出以下承諾：

  1. 修訂條文，讓餐廳與新晉平台及／或小型平台3合作時，不會失去與Foodpanda 或 Deliveroo 戶戶送獨家合作時所享有的商業誘因（例如較低的佣金率）
  2. 修訂條文，讓與 Foodpanda 或 Deliveroo 戶戶送獨家合作的餐廳，可更容易轉為同時與其他網上外賣平台合作
  3. 刪除阻止餐廳在自家銷售渠道，及／或（只涉及 Foodpanda）在其他互相競爭的網上平台，向消費者提供較低餐點價格的條文
  4. （只涉及 Foodpanda）刪除要求餐廳在採用 Foodpanda外賣送遞服務時，須同時使用其外賣自取服務的條文。

因此，Foodpanda及Deliveroo戶戶送將在承諾生效90日內，對現有協議作出所需的修訂，並通知其合作餐廳。 與此同時，與兩平台合作的餐廳，由今天起可自由選擇與小型外賣平台合作。

競委會表示，隨着承諾於12月29日生效，由即日起，餐廳無論是與多於一個網上外賣平台合作，或是在自家銷售渠道及其他平台訂定其餐點價格時，都可享有更大自由。

味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖） 味精MSG成分對健康無害，口乾因鈉攝取過量（am730製圖）

競委會：承諾不會禁止兩平台要求獨家餐廳不得與KeeTa合作

競委會亦得出的結論，指由美團營運的網上外賣平台「KeeTa」，目前在本地網上外賣送遞市場的佔有率超過10%，所以不會被視為小型平台。因此，上述承諾將不會禁止Foodpanda及Deliveroo戶戶送要求與其達成獨家合作的餐廳，不得與「KeeTa」合作。

競委會於今年6月1日就Foodpanda及Deliveroo戶戶送建議的承諾展開諮詢，該等承諾於今日起即時生效，為期3年，並設有匯報機制，以確保平台遵守承諾，而接納承諾，標誌着競委會對該兩個平台的調查已經結束。

競委會行政總裁畢仲明表示，經網上外賣平台訂購食物已成為全球趨勢，特別是自新冠疫情以來，有關趨勢更越見明顯。透過接納兩外賣平台所作出的承諾，競委會踏出了重要一步，為網上外賣送遞市場的現有企業及有意進入 該市場的企業，維持一個公平的營商環境。他又指接受承諾有3大好處，對餐廳而言，與小型平台合作及訂定堂食和其他外賣渠道的餐點價格時，可享有更大彈性；新晉及小型平台亦可與更多餐廳合作，並擴大其網絡；而外送平台之間的競爭加強，最終亦會為消費者帶來好處，包括更多選擇，及可能帶來較高的服務水平和較低的餐點價格。

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