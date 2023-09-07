競委會：結束對國泰與馬航共享航班商務合作協議調查

有關兩航空公司準備達成的協議，涉及就所有國泰和馬航營運、往返香港和馬來西亞的定期客運航班，訂立共享航班。至於不論航班實際由哪一間航空公司營運，航空公司都會攤分航線收益和成本，惟競委會認為有合理因由懷疑，該協議可能違反《競爭條例》故決定展開調查。

競爭事務委員會表示，決定結束對國泰航空及馬來西亞國際航空的調查，因兩航空公司已決定不會落實共享航班的商務合作協議。國泰回應指，在接獲競委會可能提出的明確意見或新聞稿提及的關注之前，雙方航空公司已終止磋商。

競委會：可能會降低兩公司減價或改善服務質素誘因

競委會早前展開調查，初步評估認為，往來香港和馬來西亞的航空客運服務市場高度集中，兩間公司市場佔有率相當高。

對於協議的實際效果，競委會指是兩間公司以單一實體經營航線，完全消除了公司之間的競爭，而其他公司要進入市場或擴充業務都存在障礙，未必能對兩公司構成足夠競爭制約；競委會又表示儘管協議或帶來經濟效益，但可能會降低兩公司減價和改善服務質素的誘因。此外，競委會表示留意到疫情後旅費大幅增加，若當中涉及反競爭行為必會跟進，並將密切留意情況。

國泰：已在接獲競委會通知前取消合作協議

國泰航空就事件作出回應，表示兩家航空公司基於商業考量，已於2023年7月31日終止有關業務合作的磋商，而香港及馬來西亞的有關監管機構亦已獲悉有關決定。

同時，國泰重申，公司在接獲香港競委會可能提出的明確意見或新聞稿提及的關注之前，兩方航空公司經已終止磋商，亦補充在整個過程中，國泰航空一直遵從香港及馬來西亞有關當局的法規，並全面配合相關工作。