竹棚裝置現身威尼斯建築雙年展 策展人：冀各地觀眾認識搭棚工藝

香港有不少特色的建築物，或隨年月流逝而令人遺忘，更遑論受到國際關注。2025年威尼斯建築雙年展的香港展覽以「未來傳承：傳承未來」為主題，展出由本地建築師設計而較少記錄下來的公共建設作品。此外，策展團隊亦特意在展場重現一個竹棚裝置，冀令世界各地觀眾認識具本土特色卻逐漸消失的傳統工藝。 建築物是構成一個城市十分重要的一部分，而一些體現了前人智慧的舊建築卻容易備受忽視。即將舉辦的2025年威尼斯雙年展香港展覽，便以「未來傳承：傳承未來」為主題，由兩位建築師歐暉和劉昇陽，以及城市理論家周穎共同策展。展覽將展出來自30多個團隊、超過70件作品，它們均是由本地建築師設計、但鮮有出版紀錄和研究的公共建設作品，如綜合用途建築物、屋邨商場、市政綜合大樓和公共屋邨等近代建築的代表作。展覽將於下月10日至11月23日在威尼斯城堡區展出。



逾千支竹子由香港運往威尼斯 策展團隊介紹，屆時展覽將分為露天庭園和前倉庫兩個展區。在前倉庫的室內展區，多個檔案櫃將放置測量圖、縮放模型、照片、建築圖紙和影像等，作為香港建築物的學術研究。此外，為強化與場地聯繫。團隊特意邀請了7位香港搭棚師傅親赴威尼斯，帶上超過1,000枝由香港運往當地的竹子，在露天庭園搭建了一個竹棚裝置。 策展人之一歐暉表示，是次展覽的最大特色，是把香港過去數十年被忽略、但又十分具特色等本地建築作品，帶到世界舞台；期望透過展覽，讓世界各地觀眾了解香港所隱藏的建築寶藏。另一策展人劉昇陽補充，本地一些看起來普通不過的建築物，如街市和熟食中心，在港人眼中可能十分普通，但在世界上可說是獨一無二。她續指，因香港是高密度城市，故此類包含了很多設計智慧，「在外國人眼中是震撼」。

對於竹棚裝置，歐暉表示，團隊曾有不同構思，例如使用當地的竹，但認為把香港的竹棚師傅和來自香港的竹帶到當地是最具意義；也讓竹棚師傅帶著一份使命感到當地。他表示，希望透過展覽，令大眾重視這種工藝，「因為無人傳承所以消失，冀以某種方式流傳下來。」

