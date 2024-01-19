竹篙灣處理車禍時暈倒　消防員邱耀文送院後不治 (新增政府回應)

消防員送院搶救後不治

今日（19日）早上11時許，隸屬竹篙灣消防局的消防員邱耀文，於竹篙灣處理一宗交通意外期間，突然在現場暈倒，在場一同處理該宗交通意外的同事即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救，於下午12時06分送院，其後於下午3時08分證實不治，終年49歲。

消防處長表示感 難過和痛心

楊恩健表示，邱耀文一直克盡厥職，服務消防處超過31年，工作表現優秀，任職期間曾獲香港消防事務長期服務獎章（第一加敘勳扣）、政務司司長感謝狀及高級指揮官嘉許狀，「對於痛失這位盡忠職守的同事，我感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分難過和痛心，我已代表部門所有同事向他的家屬致以最深切慰問。」又指，消防處福利組正與邱耀文的家人保持緊密聯繫，並會提供一切協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。