竹篙灣處理車禍時暈倒　消防員邱耀文送院後不治 (新增政府回應)

一名消防員在處理一宗車禍期間，突然暈倒，送院搶救後不治，消防處處長楊恩健表示深感哀痛。
消防員送院搶救後不治
今日（19日）早上11時許，隸屬竹篙灣消防局的消防員邱耀文，於竹篙灣處理一宗交通意外期間，突然在現場暈倒，在場一同處理該宗交通意外的同事即時為他施行心肺復甦法，並使用自動心臟除顫器為他急救，於下午12時06分送院，其後於下午3時08分證實不治，終年49歲。
消防處長表示感難過和痛心
楊恩健表示，邱耀文一直克盡厥職，服務消防處超過31年，工作表現優秀，任職期間曾獲香港消防事務長期服務獎章（第一加敘勳扣）、政務司司長感謝狀及高級指揮官嘉許狀，「對於痛失這位盡忠職守的同事，我感到非常難過和惋惜，部門上下均感十分難過和痛心，我已代表部門所有同事向他的家屬致以最深切慰問。」又指，消防處福利組正與邱耀文的家人保持緊密聯繫，並會提供一切協助，幫助他們度過這悲痛及艱難的時刻。
鄧炳強：消防處會全力向家人提供所需支援
公務員事務局長楊何蓓茵對邱耀文在竹篙灣工作期間，因身體不適送院及後離世感到非常難過，並向他的家屬致以最深切的慰問。公務員事務局已經與消防處聯絡，將盡力協助他的家人渡過這悲痛及艱難的時刻。保安局長鄧炳強亦對消防員邱耀文在竹篙灣執勤期間不幸身亡深感難過，並向其家人致以深切慰問。鄧炳強指，消防處會全力向他的家人提供所需支援，協助他們渡過這艱難時刻。