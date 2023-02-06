竹篙灣隔離營工人稱被迫簽離職同意書 近百人今到勞工處投訴 (有片)

隨著今日起本港與本地全面通關，及早前解除隔離令，社會逐步復常，竹篙灣社區隔離設施最遲2月底轉為備用狀態，但有受僱於外判公司的清潔工向傳媒表示，監督以說話威逼工人，要求他們簽署離職同意書，質疑有關手法不當之餘，亦質疑事件如同遣散，理應有賠償。受影響工人今日早上到勞工處勞資關係科投訴。

工人質疑被迫簽署離職同意書

有工人表示，其公司上周三(1日)聲稱收到衞生署通知，下周日(12日)後竹篙灣會轉為備用狀態，起初讓同事選擇是否自願離職，惟其後公司態度轉變，要求工人簽自願離職書，若有工人不簽署，便召他們到房間，當着工人面前讀一次離職書內容。

根據網上一段影片顯示，有監督稱：「份解僱信簽名同唔簽名你哋決定，唔簽名呢，我哋兩個IC(監督)會同你哋簽名，同寫番低個原因。」語畢在場人士隨即起鬨。據悉，有工人其後致電衞生署查問，對方回覆暫無指令竹篙灣將於2月12日轉為備用，指是外判商的行政決定。