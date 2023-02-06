竹篙灣隔離營工人稱被迫簽離職同意書 近百人今到勞工處投訴 (有片)

隨著今日起本港與本地全面通關，及早前解除隔離令，社會逐步復常，竹篙灣社區隔離設施最遲2月底轉為備用狀態，但有受僱於外判公司的清潔工向傳媒表示，監督以說話威逼工人，要求他們簽署離職同意書，質疑有關手法不當之餘，亦質疑事件如同遣散，理應有賠償。受影響工人今日早上到勞工處勞資關係科投訴。
工人質疑被迫簽署離職同意書
有工人表示，其公司上周三(1日)聲稱收到衞生署通知，下周日(12日)後竹篙灣會轉為備用狀態，起初讓同事選擇是否自願離職，惟其後公司態度轉變，要求工人簽自願離職書，若有工人不簽署，便召他們到房間，當着工人面前讀一次離職書內容。
根據網上一段影片顯示，有監督稱：「份解僱信簽名同唔簽名你哋決定，唔簽名呢，我哋兩個IC(監督)會同你哋簽名，同寫番低個原因。」語畢在場人士隨即起鬨。據悉，有工人其後致電衞生署查問，對方回覆暫無指令竹篙灣將於2月12日轉為備用，指是外判商的行政決定。
另外，一名網民於社交媒體貼出一張由中國海外物業服務有限公司的通知書，內容指因按衞生署要求減少人員編制，現終止僱傭合約，最後工作日期為2023年2月12日。該名網民又指不少工人向銀行查詢，才發現公司沒供強積金，但他們每月薪金卻被扣減5%。