第三季只推長沙住宅地涉110伙 賣地收入僅全年目標一成 甯漢豪：平常心處理

發展局昨公布本財政年度第三季賣地計劃。新一季僅推出一幅位於大嶼山長沙的住宅用地，預計合共提供110個單位；連同其他港鐵及市建局等項目，預計第三季合共可提供3,200個單位。對於政府今個財政年度賣地連同補地價收入至今約90.7億元，遠遠未及全年賣地收入目標的850億，發展局長甯漢豪指，賣地收入向來存在不確定性，政府會以平常心處理。地產界認為，目前樓市下行，若推出風險太高的地皮而最終流標或價格不理想，將不利市場發展，故政府推地會相對穩陣。 發展局長甯漢豪昨公布政府新一季賣地計劃，唯一一幅將以招標形式出售的大嶼山長沙住宅用地，面積約1.9公頃，合共興建110個單位。此外，港鐵將推出東涌東站的第一期招標，涉及1,200伙；市建局分別推啟德道/沙浦道、盛德街/馬頭涌道項目合共提供1,450伙。私人發展及重建項目，則有7個項目完成地契修訂，涉440伙。甯漢豪表示，綜合上述不同項目，料今季度私人房屋供應達3,200伙。 至於連同今財年上半年，首三個季度合共提供10,150伙，接近全年目標的80%。甯漢豪重申，現時賣地目標已達八成，是每季度因應市況推出不同土地，今季推出大嶼山長沙土地屬於較為細小地皮，服務的市場是較高層次的單位。



商業樓面空置率逾10% 今季不推商業地 政府在今個財政年度只售出兩幅住宅地，賣地連同其他補地價收入，約只有90.7億，只佔全年賣地收入目標850億約一成。甯漢豪回應指，賣地收入向來存在不確定性，每年每季的推地要視乎土地供應來源、位置，以及當時市況，過去亦曾出現賣地收入比預算低好多個百分比，政府會以平常心處理，強調推地是為土地供應的目標，賣地收入是達到目標的附帶結果。至於會否對樓市「減辣」，甯漢豪回應沒有補充，重申政府有其土地供應目標，推地是為滿足房屋及經濟用地需求，因此不能夠在市況好時才推地，而市況不好時候會按部就班推地，按照每季度達標情況作平衡。 就新一季未有推出商業用地，甯漢豪解釋，因看到商業樓面空置率平均達到10%甚至更高，形容在這個時候「緩一緩亦有道理」。至於多層大廈產業用地的進度，甯漢豪指收到10個潛在投資者表示有興趣，正因應意見敲定招標條款，希望爭取早日首批推出。港鐵小蠔灣車廠第一期項目今年2月流標，被問到何時會再推出，甯漢豪指，港鐵公司正作有關調整和部署，故不宜評論，並指該地推出時間表不會影響當區預計的公私營房屋供應情況。

第三季只推長沙住宅地涉110伙