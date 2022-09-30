第三季推3住宅地涉2500伙 甯漢豪：不因樓市氣氛疲弱減慢推地

新一季將招標出售的3幅住宅地中，以啟德地皮可供單位最多，約1,750個；約2.37公頃的赤柱環角道地皮面積最大，可建約650個單位；堅尼地城西寧街及域多利道交界土地則屬小型地皮，可建約100個單位。連同港鐵小蠔灣第一期招標有1,400個單位、市建局西營盤賢居里200個單位，以及兩個私人發展及重建約1,800個單位，第三季度土地總供應共可興建5,900個私人住宅單位。而本年度首三季共可提供11,900個單位，為今年私人房屋供應目標的九成多，且未計及第二季度毋須修訂契約的私人發展項目供應。商業用地方面，政府將推出安達臣道一幅商業地，提供10,250平方米的總樓面面積，可作零售及餐飲等用途；市建局的觀塘市中心商業項目則提供20萬平方米總樓面面積。

政府昨公布本財政年度第三季賣地計劃，10月至12月將招標出售3幅住宅地，分別位於啟德、赤柱及堅尼地城，合共可興建2,500個單位；連同港鐵、市建局和私人發展及重建，全季土地供應可供興建5,900個私人住宅單位。發展局長甯漢豪稱，不會因經濟面臨挑戰和樓市氣氛疲弱就減慢造地、推地步伐，會持續提供土地作發展。

已預期地價或非當初想像般高

發展局長甯漢豪表示，有人或擔心政府會放慢造地建屋的步伐，但政府為回應市民殷切期望，不會亦不能純因經濟環境而放慢造地、推地步伐。她承認當局未來收到的地價或非當初想像般高，但不影響推地決心，地政總署的估價師亦會參考當下市場情況估值。被問到政府賣地收入距全年度預算1,200億元有距離，甯漢豪指若真的如財政司長之前提過有機會達不到預先的估算，相信《財政預算案》會有交代和提出安排，但當局不會為了達到某一個地價，明明想賣也留待好價才推。

赤柱地皮料樓面呎價達2.5萬

中原測量師行張競達相信，發展商投地意欲未有減退，但出價策略傾向審慎保守。當中啟德地皮料可享九龍城一帶都市景，預計地皮每呎樓面地價約12,500元；堅尼地城地皮料高層可享海景，另一邊面向摩星嶺山景，相信會主打中小型單位，樓面地價每呎約16,000元；赤柱地皮則屬區內20年來最大型的地皮供應，可建造規模較大的豪宅屋苑，中高層單位將可飽覽海景，估計樓面地價每呎約25,000元。團結香港基金土地及房屋研究員梁躍昊表示，雖然面對市場氣氛疲弱，但第三季單位供應數目屬本年度單季新高，體現政府持續增加土地房屋供應的方向。他亦留意到，當局推出的地皮中，部分未完成改劃程序，反映政府手上「彈藥」非常緊張。他期望施政報告可提出更多縮短行政及建築時間，以及加快整合土地程序的落實細節。