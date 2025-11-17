第三季GDP增長3.8% 陳茂波：市面氣氛維持良好

本港第三季本地生產總值(GDP)按年增長3.8%，按季錄得0.7%升幅，政府同時把全年經濟增長預測上調至3.2%。財政司長陳茂波表示，雖然外圍仍有不確定因素，但政府會鞏固良好勢頭，同時抓緊伴隨風險而來的戰略機遇。他又指，年尾有多項大型活動，料有助維持良好氣氛；同時預告稍後會為新一份預算案進行諮詢，盼大家多提出意見。

陳茂波昨日在分別在電台節目和網誌表示，本港GDP連續11個季度錄得增長，更形容第三季是「超過一年半以來表現最好的一季」，出口、消費及投資三大主要環節表現均持續良好；過去一段間，政府推動金融及市場改革，外來資金有很多，而本港股市及樓市都穩住，交投量增加，新盤去貨不錯。