第三季GDP本周公布 陳茂波︰增長速度較預期慢

政府本周將公布的第三季本地生產總值(GDP)的預先估計數字。財政司長陳茂波說，本港經濟自今年起穩步復甦，但地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，令本港經濟繼續受壓，預料即將公布相關預估數字，增長速度較預期緩慢。

陳茂波說，香港作為細小、外向、全開放型的經濟體，無可避免會繼續受多方面的外圍因素所影響，但只要準確把握世界大勢，鞏固並善用好自身強項，把優勢產業做大做強，並聚焦培育具潛力的新產業，他相信定能為香港提供持續的增長動能，加速邁向高質量發展，並更好應對經濟波動的挑戰。政府未來會推動不同產業發展，並加強「搶企業、搶人才」。

北部都會區行動綱領今日公布

政府正推展包括「北部都會區」及交椅洲人工島等多個大型發展項目，當中今日將公布北部都會區行動綱領。政府將成立由財政司長帶領的「大型發展項目融資委員會」，研究引入市場參與和發債；陳茂波指，本港要實現產業導向、驅動經濟持續發展，土地和基建發展也需要跟得到位，確保我們有足夠的發展空間和容量，新成立的大型發展項目融資委員會會研究和審視各種可行的融資方案，包括善用市場力量，槓桿市場資金，確保政府財政可持續。至於交椅洲填海工程，亦會按計劃進行，適時交代進展。

施政報告推出資本投資者入境計劃，將投資金額增加到3,000萬元。陳茂波希望，能吸引更高端、資本雄厚的投資者來港，而投資的資產不會計及住宅物業，是為免影響市民置業。