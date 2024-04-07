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2024-04-07 16:36:41

第三屆TERA-Award智慧能源創新大賽10強誕生 金獎可獨得高達100萬美元獎金

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香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）公布，第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽進入最後評審階段，10強項目誕生。(圖片來源:香港中華煤氣有限公司 )

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）公布，第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽進入最後評審階段，10強項目誕生。(圖片來源:香港中華煤氣有限公司 )

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）公布，第三屆TERA-Award「碳汭未來」智慧能源創新大賽進入最後評審階段，10項目誕生。入圍參賽項目來自全球59個國家和地區，共450個零碳科技的創業項目參與比賽，其中以「氫能」及「儲能及能源轉化」項目最多。

評審團對32強項目進行深入考察  選出10個入圍決賽項目

產學研領域的大賽專家組成的評審團對32強項目進行深入考察、面試後，選出10個入圍決賽項目，分別來自中國、美國、愛爾蘭、荷蘭及以色列等地。入圍項目來自「可再生能源」、「儲能及能源轉化」、「碳中和」及「氫能」的參賽範疇，其中以「氫能」及「儲能及能源轉化」項目最多，分別為4項及3項。

金獎項目可獨得高達100萬美元獎金

大賽將在422日於沙田香港科學園舉辦頒獎典禮及系列活動，包括本屆優秀項目和往屆得獎項目展覽，以及研討會，探討零碳科技及初創企業的發展。同日頒獎典禮將頒發各個獎項，金獎項目可獨得高達100萬美元獎金。

 TERA-Award大賽組委會執行主席、煤氣公司首席投資總裁陳英龍表示，期待三甲項目出爐，又指TERA-Award除了提供獎金之外，更為參賽團隊提供一個集應用場景、獎金、投資於一體的全球化創業服務平台，得獎團隊有機會獲投資者及企業協助落實參賽項目，讓有關項目得以迅速成長和落實應用。

 

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