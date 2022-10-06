第三次前廳交流會了解社情民意 陳茂波︰政策更貼市民需要

財政司長陳茂波昨早率領多名官員出席立法會第三次前廳交流會，討論議題包括金融、經濟、土地發展、房屋供應、運輸物流及創新科技等。有議員藉著南丫海難十周年，要求當局公開整份事故調查報告；亦有議員要求推出措施吸引人才來港。陳茂波在會後形容交流會氣氛良好，討論熱烈，令政府更了解社情民意，相信政策可更貼近市民需要。

陳茂波昨率領副司長黃偉綸和財經事務及庫務局長許正宇、發展局長甯漢豪等6名局長，以及金融管理局總裁余偉文和證監會副行政總裁梁鳳儀，出席早前因疫情而押後舉行的立法會第三次前廳交流會，有70名議員參與，歷時約一個半小時。

議員在會上討論金融、經濟、土地發展、房屋供應、運輸物流及創新科技等議題。其中民建聯主席李慧琼促請當局加快推展「搶人才」政策，並引入東盟企業來港融資。顏汶羽要求當局積極跟進東九龍鐵路線，盡快解決當區交通問題。

工聯會吳秋北則提倡港府在內地購置樓盤，讓公屋輪候冊的申請人，特別是長者可選擇轉往內地居住。陳穎欣關注當局如何吸引更多香港人，參與國家航天局首次開放港澳地區的載荷專家選拔。她稱孫東在會上提到可確保獲選港人得到包薪。

身兼行會成員的立法會議員林健鋒提出向海外人才提供子女教育扣稅和免除置業印花稅，以吸引人才來港發展。議員張欣宇就南丫海難十周年，在會上促請政府全面公開事故調查報告。他引述局長指要「向前望」，但他指很多家屬對事故的心結仍未解開，實在很難向前望。

陳茂波在會後形容交流會氣氛良好，討論熱烈，令政府更了解社情民意，政策更貼近市民需要。立法會主席梁君彥表示，剛巧政府放寬入境檢疫措施，市民希望政府再出「連環拳」。議員在會上亦就加快通關、提升香港競爭力和解決房屋問題等提出建議，期望將納入即將發表的施政報告內。