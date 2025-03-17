第三間醫學院籌建申請截止　政府接獲浸大理大科大交建議書

政府正籌備建立第三間醫學院，有關工作組早前邀請有意開設新醫學院的本地大學提交建議書。政府公布，籌備新醫學院工作組在截止前共接獲3份建設第三間醫學院建議書，分別來自香港浸會大學、香港理工大學和香港科技大學，工作組將展開下一階段的工作，按照已制訂的準則評核建議書。

預期今年內完成評核

當局指，工作組專家顧問和其他成員會在各自專業範疇深入審視建議書，並計劃在下一季與3間提交申請的大學會面，進一步了解各自提出的建議，以作出綜合考量。工作組預期今年內完成評核，並向政府建議一個能培養更多醫生支持本地醫療服務體系發展，同時配合香港發展為國際醫學培訓、研究及創新樞紐的方案。