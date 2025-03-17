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2025-03-17 18:21:23

第三間醫學院籌建申請截止　政府接獲浸大理大科大交建議書

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浸大、理大和科大已就籌辦第三間醫學院提交建議書。(資料圖片)

浸大、理大和科大已就籌辦第三間醫學院提交建議書。(資料圖片)

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政府正籌備建立第三間醫學院，有關工作組早前邀請有意開設新醫學院的本地大學提交建議書。政府公布，籌備新醫學院工作組在截止前共接獲3份建設第三間醫學院建議書，分別來自香港浸會大學、香港理工大學和香港科技大學，工作組將展開下一階段的工作，按照已制訂的準則評核建議書。

預期今年內完成評核

當局指，工作組專家顧問和其他成員會在各自專業範疇深入審視建議書，並計劃在下一季與3間提交申請的大學會面，進一步了解各自提出的建議，以作出綜合考量。工作組預期今年內完成評核，並向政府建議一個能培養更多醫生支持本地醫療服務體系發展，同時配合香港發展為國際醫學培訓、研究及創新樞紐的方案。

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衞炳江(右)表示，建議書反映校方對醫學教育和研究的願景。(浸大提供) 葉玉如(右)期望，新醫學院可培育兼具臨床實力並精通科技的醫生。(科大提供) 科大提交的建議書達150頁。(科大提供) 浸大上月舉行記者會簡介籌辦新醫學院建議。(資料圖片／林俊源攝) 政府已接獲香港浸會大學提交的建設第三間醫學院建議書。(資料圖片) 政府已接獲香港理工大學提交的建設第三間醫學院建議書。(資料圖片) 政府已接獲香港科技大學提交的建設第三間醫學院建議書。(資料圖片) 政府邀請有意開設新醫學院的本地大學提交建議書，今日截止。(資料圖片)

浸大充滿信心　科大信助港成國際樞紐

浸大表示，計劃將新醫學院命名為「前沿綜合醫學院」，融合浸大新醫學院的願景和使命，以及與本地、國家和全球夥伴合作的意願。浸大校長衞炳江稱充滿信心，指建議書反映校方對醫學教育和研究的願景，並同時滿足工作組要求及方向。

科大稱，提交的建議書有150頁，乃根據政府訂立的10項主要考慮條件撰寫，詳述創新策略定位、課程設計、臨床經驗與學習資源、學生收生安排等多方面建議，又稱課程設計與現有兩間醫學院錯位發展。科大校長葉玉如期望，新醫學院可培育兼具臨床實力並精通科技的醫生，深信這間新醫學院有助香港躍升為國際醫療創新樞紐。

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