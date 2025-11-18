第三間醫學院｜科大獲批籌辦 2028年迎首批50名醫科生 自資20億清水灣建醫學大樓

醫務衞生局局長盧寵茂和教育局局長蔡若蓮今日（18日）下午1時在政府總部會見傳媒，公布籌備新醫學院的最新進度。盧寵茂宣布特首會同行會通過批准由香港科技大學籌建第三間醫學院，決定是參考「籌備新醫學院工作組」建議後作出。

預計2032年首批畢業生開始實習

政府目標是首批醫科生將於2028年入學，首年學額50個，預計2032年將有首批畢業生開始實習。盧寵茂表示，科大第三間醫學院方案優秀，策略定位清晰，全球視野廣闊。政府考慮過創新策略定位、教學人員、教育學習質素、臨床經驗等因素後，相信科大的全球視野，期望第三間醫學院可以與本港現時兩間醫學院產生協同創新，以致疊加效應，長遠提升本港醫療科研教育水平，達致香港發展成國際醫療創新樞紐的目標。科大會透過自身資源，包括捐款及工作基金，承擔部分開支。校方將自資20億於清水灣興建綜合醫學大樓。盧寵茂指科大財政實力雄厚，資金包括未來25年基建項目、營運費用，科大與政府出資相若，幾近一比一比例。