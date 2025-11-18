第三間醫學院｜科大獲批籌辦 2028年迎首批50名醫科生 自資20億清水灣建醫學大樓

醫務衞生局局長盧寵茂和教育局局長蔡若蓮今日（18日）下午1時在政府總部會見傳媒，公布籌備新醫學院的最新進度。盧寵茂宣布特首會同行會通過批准由香港科技大學籌建第三間醫學院，決定是參考「籌備新醫學院工作組」建議後作出。 預計2032年首批畢業生開始實習 政府目標是首批醫科生將於2028年入學，首年學額50個，預計2032年將有首批畢業生開始實習。盧寵茂表示，科大第三間醫學院方案優秀，策略定位清晰，全球視野廣闊。政府考慮過創新策略定位、教學人員、教育學習質素、臨床經驗等因素後，相信科大的全球視野，期望第三間醫學院可以與本港現時兩間醫學院產生協同創新，以致疊加效應，長遠提升本港醫療科研教育水平，達致香港發展成國際醫療創新樞紐的目標。科大會透過自身資源，包括捐款及工作基金，承擔部分開支。校方將自資20億於清水灣興建綜合醫學大樓。盧寵茂指科大財政實力雄厚，資金包括未來25年基建項目、營運費用，科大與政府出資相若，幾近一比一比例。

盧寵茂表示工作組作出評核時，考慮了10個準則，並非以票數或「打分制」決定。三間大學提出的方案均非常精細，有不少創新地方，各有優勝，他本人亦曾「腦交戰」，最終大多數支持由科大籌辦，強調討論過程專業全面。 策略定位清晰 全球視野廣闊 對於政府曾表示在北部都會區牛潭尾會預留土地，發展新醫學院校舍及「新綜合醫教研醫院」。盧寵茂回應計劃未有改變，只是考慮到新醫學院和校舍未建成，科大提出在校園加建綜合大樓，作為教學培訓過渡安排。

至於50個學額中的非本地學生比例，蔡若蓮表示，現時以超額收生形式招收的非本地學生上限是50%。醫學生是特殊人力規劃的學科之一，之後會密切留意招生情況，以及本地生及非本地生的比例。

科大學生會祝賀校方成功獲籌備新醫學院工作組推薦，申辦本港第三所醫學院，期望新醫學院成立能為本港提供更多醫療專業人員，以提升本港醫療服務質素及減少輪候時間。對於成立醫學院令學生人數增加，學生會呼籲科大儘快公佈課程框架及相關資料，並及早處理科大支援人手不足及校園配套不足的挑戰，完善未來規劃。

理大及浸大落選 理工大學及浸會大學有份競逐籌建第三間醫學院，兩間大學均表示尊重政府的決定。理大校長滕錦光表示：「失敗乃成功之母」，團隊會檢視今次申建的經驗，完善相關的工作，作好準備，迎接未来的挑戰。滕校長強調理大會繼續發揮「醫工結合」的獨特優勢，深化與各醫院的臨床合作，加速醫療科研成果轉化，積極培育醫療人才。 浸大校董會主席黃英豪表示：「浸大不會就此停下來，會繼續發揮推動中醫藥發展及中西醫協作的重要角色，當中浸大作為承辦機構的香港中醫醫院將於12月11日開始分階段提供服務，該院將與本港大學的醫學院緊密合作，強化中醫藥的科研工作。而在籌備新醫學院建議書過程中成立的「前沿轉化醫學研究院」，將繼續發展為醫學科學和醫療保健領域的前沿研發中心，聚焦創新、技術轉化，以及實際應用。