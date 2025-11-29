第三間醫學院︱科大稱創院院長需具備多項條件　有信心找到適合人選

科技大學獲批籌建本港第三間醫學院，開辦四年制第二學位醫學課程。科大校長資深顧問、醫學教育工作小組聯席主席霍泰輝在一個電台節目表示，目前的籌備工作忙碌，要與政府和醫管局磋商合作細節，包括教學、科研及病人服務的安排，亦要全球招聘創院院長和教授。

他承認聘請創院院長有難度，因為需要具備臨床及科研實力，同時要有管理能力，德行亦要非常高，但有信心找到適合人選。科大將會自資20億元在清水灣興建醫學院綜合大樓，又預計未來25年需要斥資70億元。霍泰輝說，科大財政穩健，目前零負債，儲備足夠，25年斥資70億元，亦即每年平均3億多元，相信負擔得到。被問到學生的臨床實習安排，霍泰輝表示，正與醫管局和政府討論主要教學醫院問題，仍未有定案，但相信很快會有。